Ілюстративне фото

Збір жита в Україні цьогоріч може не покрити потреби хлібопекарського виробництва. Виявилось, що врожай цьогоріч був менший, аніж обсяги внутрішнього споживання

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За словами президента Всеукраїнської асоціації пекарів Олександра Ткаченко, вже на початку наступного року те жито, яке було зібрано, просто закінчиться. Після цього виробники будуть вимушені закуповувати житнє борошно або зерно жита за кордоном. Зокрема, в Польщі або Балтії.

"Ми вже стикались із подібною ситуацією цього року навесні. Частина пекарів не мала запасів і змушена була купувати імпортне борошно, але цього року це станеться ще швидше, оскільки, на відміну від минулого року, цього сезону майже відсутні перехідні залишки, а урожай зменшився", - каже експерт.

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).