15:47  02 жовтня
Конфлікт у черзі до каси: у Києві молодик побив дівчину в магазині через зауваження
20:44  02 жовтня
Погода в Україні 3 жовтня: заморозки на заході та мокрий сніг у Карпатах
13:57  02 жовтня
На трасі в Одеській області легковик врізався у вантажівку: загинули мати й донька, постраждала бабуся
03 жовтня 2025, 00:45

Урожай жита цьогоріч не покриє потреби українців: експерт пояснив, що буде з випічкою

03 жовтня 2025, 00:45
Ілюстративне фото
Збір жита в Україні цьогоріч може не покрити потреби хлібопекарського виробництва. Виявилось, що врожай цьогоріч був менший, аніж обсяги внутрішнього споживання

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За словами президента Всеукраїнської асоціації пекарів Олександра Ткаченко, вже на початку наступного року те жито, яке було зібрано, просто закінчиться. Після цього виробники будуть вимушені закуповувати житнє борошно або зерно жита за кордоном. Зокрема, в Польщі або Балтії.

"Ми вже стикались із подібною ситуацією цього року навесні. Частина пекарів не мала запасів і змушена була купувати імпортне борошно, але цього року це станеться ще швидше, оскільки, на відміну від минулого року, цього сезону майже відсутні перехідні залишки, а урожай зменшився", - каже експерт.

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).

01 жовтня 2025
Журналіст Слава Соломко показав, як живе в Києві в квартирі за 90 тисяч доларів
03 жовтня 2025, 01:45
На Волині чоловіка судять за вбивство колишньої дружини та тещі
02 жовтня 2025, 23:45
На Волині чоловіки влаштували бізнес на довідках для ухилянтів
02 жовтня 2025, 22:45
На Житомирщині правоохоронці затримали чиновника, який продавав вплив на слідство
02 жовтня 2025, 21:45
Погода в Україні 3 жовтня: заморозки на заході та мокрий сніг у Карпатах
02 жовтня 2025, 20:44
Суд у Харківській області обрав домашній арешт підозрюваному у смертельному побитті
02 жовтня 2025, 20:30
У Києві повідомили про підозру водію Mercedes, який напав на велосипедиста
02 жовтня 2025, 20:25
На Київщині внаслідок атаки дронів постраждав 52-річний чоловік
02 жовтня 2025, 20:15
Через неправильне паркування: у Харкові 52-річний чоловік напав із ножем в кафе
02 жовтня 2025, 20:01
07 серпня 2025
