10:37  02 жовтня
У Києві аварія біля ринку Феофанія паралізувала рух до ТРЦ "Магелан"
09:15  02 жовтня
На Харківщині працівник похоронного бюро вкрав гроші загиблого військового
02:30  02 жовтня
В Україні знову змінились ціни на цибулю: експерти пояснили причини
02 жовтня 2025, 10:04

Росія атакувала Україну 86 БпЛА: зафіксовано 31 влучання

02 жовтня 2025, 10:04
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
У ніч на 2 жовтня Росія здійснила атаку на Україну 86 безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed, Гербера та іншими дронами 

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 53 ворожих БпЛА.

Водночас зафіксовано 31 влучання ударних дронів по шести локаціях на півночі, сході та півдні країни.

Нагадаємо, Росія цієї ночі завдала масованих ударів по Одесі та області, Київщині, а також по Дніпропетровщині та Запоріжжю. Зокрема, окупанти обстріляли депо "Укрзалізниці" в Одесі. Уламкові поранення отримав машиніст потяга.

Раніше повідомлялося, що місто Конотоп Сумської області залишиться без електро- та водопостачання через обстріли російської армії.

За добу ЗСУ ліквідували майже 1000 окупантів і знищили 12 артсистем
02 жовтня 2025, 09:26
Росія вдарила по депо "Укрзалізниці" в Одесі: поранений машиніст
02 жовтня 2025, 08:40
На Київщині через ворожу атаку поранено чоловіка
02 жовтня 2025, 07:18
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
На Полтавщині зіткнулися два автомобілі: є загиблий і постраждалі
02 жовтня 2025, 11:56
Харківська область готується до опалювального сезону: мешканців забезпечують паливною деревиною
02 жовтня 2025, 11:42
У Дніпрі чоловік умисно підпалив службовий автомобіль поліції
02 жовтня 2025, 11:38
У Києві підірвали бойову частину ворожого дрона
02 жовтня 2025, 11:27
Чернігів без гарячої води через російський обстріл: котельні перезапускають
02 жовтня 2025, 11:15
В Івано-Франківську затримали молодика, який підпалив авто за вказівкою спецслужб РФ
02 жовтня 2025, 11:12
Хабар у 8000 доларів за втечу з частини: на Дніпропетровщині викрили змову військових
02 жовтня 2025, 10:58
У Нікополі виявили вибухонебезпечні міни: радіус ураження до 7 метрів
02 жовтня 2025, 10:56
В Одесі завершили пошукові роботи після стихії: тривають відновлювальні роботи
02 жовтня 2025, 10:49
У Києві аварія біля ринку Феофанія паралізувала рух до ТРЦ "Магелан"
02 жовтня 2025, 10:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
