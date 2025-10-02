Росія атакувала Україну 86 БпЛА: зафіксовано 31 влучання

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 2 жовтня Росія здійснила атаку на Україну 86 безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed, Гербера та іншими дронами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 53 ворожих БпЛА.

Водночас зафіксовано 31 влучання ударних дронів по шести локаціях на півночі, сході та півдні країни.

Нагадаємо, Росія цієї ночі завдала масованих ударів по Одесі та області, Київщині, а також по Дніпропетровщині та Запоріжжю. Зокрема, окупанти обстріляли депо "Укрзалізниці" в Одесі. Уламкові поранення отримав машиніст потяга.

Раніше повідомлялося, що місто Конотоп Сумської області залишиться без електро- та водопостачання через обстріли російської армії.