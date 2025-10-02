Ілюстративне фото

В Україні другий тиждень дешевшає цибуля. Аналітики пояснили, з чим це пов'язано

Про це повідомляє "Агро-бізнес", передає RegioNews.

За словами виробників, є помітне ослаблення попиту на цибулю. При цьому пропозиції на ринку більшає. Станом на 1 жовтня фермери пропонують до продажу цибулю в діапазоні 5-10 гривень за кілограм.

В середньому ціни впали на 20%, якщо порівнювати з минулим тижнем. Аналітики зауважили, що нинішні ціни на цибулю в Україні залишаються найнижчими як мінімум за останні чотири сезони.

"Через затяжні дощі в період жнив якість овочів серйозно постраждала, внаслідок чого продукція виявилася непридатною для тривалого зберігання. Намагаючись якнайшвидше реалізувати таку цибулю, більшість фермерів нині продовжують знижувати відпускні ціни на наявні обсяги. Тим часом цибуля високої якості зараз рідко надходить у продаж, тому що виробники вважають за краще тримати її в сховищах в очікуванні вищих цін", - кажуть експерти.

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).