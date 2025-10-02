16:37  01 жовтня
Відомий телеведучий добровільно мобілізувався до ЗСУ
13:10  01 жовтня
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
09:58  01 жовтня
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
02 жовтня 2025, 02:30

В Україні знову змінились ціни на цибулю: експерти пояснили причини

02 жовтня 2025, 02:30
Ілюстративне фото
В Україні другий тиждень дешевшає цибуля. Аналітики пояснили, з чим це пов'язано

Про це повідомляє "Агро-бізнес", передає RegioNews.

За словами виробників, є помітне ослаблення попиту на цибулю. При цьому пропозиції на ринку більшає. Станом на 1 жовтня фермери пропонують до продажу цибулю в діапазоні 5-10 гривень за кілограм.

В середньому ціни впали на 20%, якщо порівнювати з минулим тижнем. Аналітики зауважили, що нинішні ціни на цибулю в Україні залишаються найнижчими як мінімум за останні чотири сезони.

"Через затяжні дощі в період жнив якість овочів серйозно постраждала, внаслідок чого продукція виявилася непридатною для тривалого зберігання. Намагаючись якнайшвидше реалізувати таку цибулю, більшість фермерів нині продовжують знижувати відпускні ціни на наявні обсяги. Тим часом цибуля високої якості зараз рідко надходить у продаж, тому що виробники вважають за краще тримати її в сховищах в очікуванні вищих цін", - кажуть експерти.

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).

01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
07 серпня 2025
