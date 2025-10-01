Відомий телеведучий добровільно мобілізувався до ЗСУ

Фото: з відкритих джерел

Ведучий ICTV Вадим Карп'як добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Він планує приєднатися до 8 корпусу Десантно-штурмових військ

Про своє рішення він повідомив у прямому ефірі телемарафону "Єдині новини", передає RegioNews.

За словами Карп'яка, це свідомий крок, адже він хоче не передавати цю війну у спадок своїм дітям.

"Моя відповідальність зараз – бути в Силах оборони, а відповідальність коханої – опікуватися дітьми", – зазначив ведучий.

Він додав, що спершу завершить цивільні справи та робочі проєкти, після чого планує приєднатися до 8 корпусу ДШВ, з яким співпрацював під час роботи на ICTV.

Довідка: Вадим Карп’як народився 27 січня 1977 року в Коломиї, закінчив НаУКМА за спеціальністю "Політологія".

Працював у різних українських ЗМІ та отримав орден "За заслуги" III ступеня у червні 2022 року за внесок у журналістику та мужність під час війни.

Ведучий одружений з Тетяною Пушновою, виховує двох дітей, а також має сина від першого шлюбу.

Нагадаємо, нещодавно керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус повідомив, що його мобілізували до Збройних Сил України. За словами журналіста, Вінницький територіальний центр комплектування зробив йому пропозицію, від якої важко відмовитися.