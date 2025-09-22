Журналиста Дениса Бигуса мобилизовали в ВСУ

Фото: соцсети

Руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус сообщил, что его мобилизовали в Вооруженные силы Украины

Об этом он рассказал в видео, которое разместил на YouTube-канале, передает RegioNews.

По словам журналиста, Винницкий территориальный центр комплектования сделал ему предложение, от которого трудно отказаться.

Бигус подчеркнул, что деятельность проекта Bihus.Info продолжится даже без его участия, а команда продолжит работу над журналистскими расследованиями и новостями.

Как известно, с февраля 2022 Денис Бугус служил в ВСУ и работал оператором БПЛА, корректировал артиллерию и выполнял задачи для СБУ и ГУР.

В конце 2023 года стал внештатным сотрудником Департамента военной контрразведки СБУ. При этом Бигус подчеркнул, что не получал заработную плату из госбюджета и не имеет брони или статуса резервиста. Он также заявил, что продолжает поддерживать СБУ в ее усилиях, когда это необходимо.

Напомним, журналиста Богдана Буткевича мобилизовали после увольнения из рядов ГУР. Его жена, журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева, заявила, что это произошло на фоне конфликта с народной депутатом от "Слуги народа" Марьяной Безуглой, которую Буткевич публично критиковал в соцсетях.