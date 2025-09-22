Журналиста Дениса Бигуса мобилизовали в ВСУ

20:24  22 сентября
Руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус сообщил, что его мобилизовали в Вооруженные силы Украины

Об этом он рассказал в видео, которое разместил на YouTube-канале, передает RegioNews.

По словам журналиста, Винницкий территориальный центр комплектования сделал ему предложение, от которого трудно отказаться.

Бигус подчеркнул, что деятельность проекта Bihus.Info продолжится даже без его участия, а команда продолжит работу над журналистскими расследованиями и новостями.

Как известно, с февраля 2022 Денис Бугус служил в ВСУ и работал оператором БПЛА, корректировал артиллерию и выполнял задачи для СБУ и ГУР.

В конце 2023 года стал внештатным сотрудником Департамента военной контрразведки СБУ. При этом Бигус подчеркнул, что не получал заработную плату из госбюджета и не имеет брони или статуса резервиста. Он также заявил, что продолжает поддерживать СБУ в ее усилиях, когда это необходимо.

Напомним, журналиста Богдана Буткевича мобилизовали после увольнения из рядов ГУР. Его жена, журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева, заявила, что это произошло на фоне конфликта с народной депутатом от "Слуги народа" Марьяной Безуглой, которую Буткевич публично критиковал в соцсетях.

В мае 2025 года журналист Юрий Бутусов сообщил, что мобилизовался в 13-ю бригаду Нацгвардии "Хартия". Впоследствии он объяснил причины своего решения.

Украина война ВСУ мобилизация журналист Денис Бигус
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
