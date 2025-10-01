23:50  30 сентября
01 октября 2025, 07:36

В Днепре возросло количество пострадавших после атаки дронов

01 октября 2025, 07:36
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Число пострадавших в результате дроновой атаки на Днепр днем 30 сентября возросло до 31

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Чиновник отметил, что стало больше среди пострадавших несовершеннолетних. К врачам обратился 17-летний парень с ранениями.

Ночью 1 октября российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под удар дронов попали Петропавловская и Покровская громады Синельниковского района: повреждена инфраструктура, помещение магазина и аптеки, также загорелась сухая трава. Пострадавших нет.

По Покровской громаде Никопольского района россияне ударили из тяжелой артиллерии. Последствия обстрела уточняются, однако, по предварительным данным, обошлось без жертв.

Глава ОВА добавил, что силы ПВО ночью уничтожили над областью три вражеских дрона.

Напомним, 30 сентября в Днепре прозвучала серия взрывов из-за атаки дронов. Возникли несколько пожаров. Ранее сообщалось о 28 пострадавших, среди которых 10-летний мальчик и 17-летняя девушка.

война обстрелы Днепропетровская область пострадавшие последствия беспилотники
