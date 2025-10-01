Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 1 жовтня росіяни атакували Україну 49-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, протикорабельною ракетою "Онікс", а також чотирма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряні атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 44 ворожі безпілотники типів Shahed, "Гербера" та інших моделей у північних, східних і центральних регіонах України.

Зафіксовано влучань 5 ракет та БпЛА на шести локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня російські війська завдали по Харкову ударів керованими авіабомбами та ракетами. Внаслідок влучань пошкоджена житлова інфраструктура. Поранення дістали шестеро людей.

Російські війська завдали ракетного удару по одному з сіл Корюківського району Чернігівщини. Пошкоджена техніка сільгосппідприємства, загинув чоловік.