09:58  01 жовтня
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
09:34  01 жовтня
У Мукачеві 11-річний хлопець стріляв із револьвера на вулиці
09:09  01 жовтня
Подвійне вбивство та підпал будинку на Черкащині: поліція затримала зловмисника
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2025, 10:55

Росіяни атакували Україну дронами, ракетою "Онікс" та "Іскандерами": скільки вдалось збити

01 жовтня 2025, 10:55
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 1 жовтня росіяни атакували Україну 49-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, протикорабельною ракетою "Онікс", а також чотирма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряні атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 44 ворожі безпілотники типів Shahed, "Гербера" та інших моделей у північних, східних і центральних регіонах України.

Зафіксовано влучань 5 ракет та БпЛА на шести локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня російські війська завдали по Харкову ударів керованими авіабомбами та ракетами. Внаслідок влучань пошкоджена житлова інфраструктура. Поранення дістали шестеро людей.

Російські війська завдали ракетного удару по одному з сіл Корюківського району Чернігівщини. Пошкоджена техніка сільгосппідприємства, загинув чоловік.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли безпілотники дрон ППО
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
81% українців вважають, що держава була неготова до вторгнення РФ – КМІС
01 жовтня 2025, 11:45
Допомагали обстрілювати Краматорськ та Слов’янськ: СБУ затримала ще двох російських агентів
01 жовтня 2025, 11:41
Карпати засипає снігом: на горі Піп Івані холод і заметіль
01 жовтня 2025, 11:28
Директорка ЦПК Дар'я Каленюк: влада ліпить із мого чоловіка ухилянта
01 жовтня 2025, 11:27
$15 тисяч за тил: у Києві викрили спробу впливу на кадрові рішення в армії
01 жовтня 2025, 10:58
Наслідки зливи: на Одещині понад 40 тисяч абонентів залишились без світла
01 жовтня 2025, 10:40
ЄС закликав Росію вивести війська із ЗАЕС та припинити бойові дії
01 жовтня 2025, 10:35
На Львівщині водій Toyota помер за кермом: авто врізалося в пам’ятник
01 жовтня 2025, 10:27
В Одесі попри негоду пасажирські поїзди продовжують курсувати
01 жовтня 2025, 10:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Всі блоги »