Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Советник одного из департаментов Министерства иностранных дел Украины в 2022 году продал россиянам украинские паспорта для выезда на территорию Европейского Союза. Это происходило несколько месяцев, когда он занимал должность второго секретаря по консульским вопросам Посольства Украины в одной из европейских стран.

Чиновник принимал "заказы" от россиян, которые хотели беспрепятственно въезжать в ЕС и свободно передвигаться в его пределах. За деньги он оформлял им украинское гражданство и загранпаспорт Украины.

"В настоящее время чиновник сообщен о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная должностным лицом с использованием служебного положения)", - сообщили в СБУ.

Бывшему чиновнику грозит до семи лет лишения свободы.

