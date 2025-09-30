"Легализовал" россиян в РФ: СБУ разоблачила чиновника МИД Украины, продававшего украинские паспорта россиянам
Правоохранители разоблачили схему "легализации" россиян на территории Европейского Союза. Оказалось, что им продавали украинские паспорта
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
Советник одного из департаментов Министерства иностранных дел Украины в 2022 году продал россиянам украинские паспорта для выезда на территорию Европейского Союза. Это происходило несколько месяцев, когда он занимал должность второго секретаря по консульским вопросам Посольства Украины в одной из европейских стран.
Чиновник принимал "заказы" от россиян, которые хотели беспрепятственно въезжать в ЕС и свободно передвигаться в его пределах. За деньги он оформлял им украинское гражданство и загранпаспорт Украины.
"В настоящее время чиновник сообщен о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная должностным лицом с использованием служебного положения)", - сообщили в СБУ.
Бывшему чиновнику грозит до семи лет лишения свободы.
