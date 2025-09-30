11:15  30 сентября
На Днепропетровщине нашли уникальное озеро с лебедями
08:33  30 сентября
Избиение ветерана на Львовщине: полиция устанавливает детали инцидента
07:10  30 сентября
На Харьковщине из-за взрыва боеприпаса пострадал подросток
30 сентября 2025, 11:55

"Легализовал" россиян в РФ: СБУ разоблачила чиновника МИД Украины, продававшего украинские паспорта россиянам

30 сентября 2025, 11:55
Фото: СБУ
Правоохранители разоблачили схему "легализации" россиян на территории Европейского Союза. Оказалось, что им продавали украинские паспорта

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Советник одного из департаментов Министерства иностранных дел Украины в 2022 году продал россиянам украинские паспорта для выезда на территорию Европейского Союза. Это происходило несколько месяцев, когда он занимал должность второго секретаря по консульским вопросам Посольства Украины в одной из европейских стран.

Чиновник принимал "заказы" от россиян, которые хотели беспрепятственно въезжать в ЕС и свободно передвигаться в его пределах. За деньги он оформлял им украинское гражданство и загранпаспорт Украины.

"В настоящее время чиновник сообщен о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная должностным лицом с использованием служебного положения)", - сообщили в СБУ.

Бывшему чиновнику грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Закарпатье разоблачили заместителя командира батальона по психологической поддержке одной из воинских частей в Закарпатье. Понятно, что он организовал схему систематического вымогательства средств от подчиненных. Обвинительный акт уже направлен в суд.

СБУ подозрение
