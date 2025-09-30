"Легалізував" росіян в РФ: СБУ викрила посадовця МЗС України, який продавав українські паспорти росіянам
Правоохоронці викрили схему "легалізації" росіян на території Європейського Союзу. Виявилось, що їм продавали українські паспорти
Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.
Радник одного з департаментів Міністерства закордонних справ України у 2022 році продав декільком росіянам українські паспорти для виїзду на територію Європейського Союзу. Це відбувалось протягом кількох місяців, коли він обіймав посаду другого секретаря з консульських питань Посольства України в одній з європейських країн.
Чиновник приймав "замовлення" від росіян, які хотіли безперешкодно в’їжджати до ЄС та вільно пересуватися в його межах. За гроші він оформлював їм українське громадянство та закордонний паспорт України.
"Наразі чиновнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища)", - повідомили в СБУ.
Колишньому чиновнику загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті викрили заступника командира батальйону з психологічної підтримки однієї з військових частин на Закарпатті. Відомо, що він організував схему систематичного вимагання грошей від підлеглих. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.