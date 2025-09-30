11:15  30 вересня
На Дніпропетровщині знайшли унікальне озеро з лебедями
08:33  30 вересня
Побиття ветерана на Львівщині: поліція встановлює деталі інциденту
07:10  30 вересня
На Харківщині через вибух боєприпаса постраждав підліток
30 вересня 2025, 11:55

"Легалізував" росіян в РФ: СБУ викрила посадовця МЗС України, який продавав українські паспорти росіянам

30 вересня 2025, 11:55
Фото: СБУ
Правоохоронці викрили схему "легалізації" росіян на території Європейського Союзу. Виявилось, що їм продавали українські паспорти

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Радник одного з департаментів Міністерства закордонних справ України у 2022 році продав декільком росіянам українські паспорти для виїзду на територію Європейського Союзу. Це відбувалось протягом кількох місяців, коли він обіймав посаду другого секретаря з консульських питань Посольства України в одній з європейських країн.

Чиновник приймав "замовлення" від росіян, які хотіли безперешкодно в’їжджати до ЄС та вільно пересуватися в його межах. За гроші він оформлював їм українське громадянство та закордонний паспорт України.

"Наразі чиновнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища)", - повідомили в СБУ.

Колишньому чиновнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті викрили заступника командира батальйону з психологічної підтримки однієї з військових частин на Закарпатті. Відомо, що він організував схему систематичного вимагання грошей від підлеглих. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
07 серпня 2025
