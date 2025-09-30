Фото: СБУ

Правоохоронці викрили схему "легалізації" росіян на території Європейського Союзу. Виявилось, що їм продавали українські паспорти

Про це повідомляє СБУ

Радник одного з департаментів Міністерства закордонних справ України у 2022 році продав декільком росіянам українські паспорти для виїзду на територію Європейського Союзу. Це відбувалось протягом кількох місяців, коли він обіймав посаду другого секретаря з консульських питань Посольства України в одній з європейських країн.

Чиновник приймав "замовлення" від росіян, які хотіли безперешкодно в’їжджати до ЄС та вільно пересуватися в його межах. За гроші він оформлював їм українське громадянство та закордонний паспорт України.

"Наразі чиновнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища)", - повідомили в СБУ.

Колишньому чиновнику загрожує до семи років позбавлення волі.

