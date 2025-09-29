16:20  29 сентября
На Прикарпатье отец-воспитатель пытал детей
15:30  29 сентября
На Закарпатье разоблачили пограничников, которые помогали мужчинам бежать за границу
14:52  29 сентября
ДТП в Киевской области: отбойник насквозь проткнул микроавтобус, есть погибший и пострадавший
29 сентября 2025, 21:12

Военные ВСУ участвуют в учениях в Дании по противодействию дронам – Генштаб

29 сентября 2025, 21:12
Фото: Генштаб ВСУ
В Королевстве Дания начались совместные учения "Крылья обороны", в которых принимают участие украинские специалисты по противодействию ударным беспилотным летательным аппаратам

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

Они работают вместе с датскими коллегами, чтобы отрабатывать практические задачи и повышать уровень подготовки военных.

По информации украинских военных, участие в учениях связано с появлением неизвестных дронов над Данией. Украинские специалисты прибыли в страну, чтобы помочь партнерам усовершенствовать способности противодействия воздушным угрозам.

В Дании начались совместные учения

В течение недели участники будут обмениваться знаниями и опытом, работать над совершенствованием процедур и отработкой различных сценариев. Учения позволяют укрепить взаимосовместимость Вооруженных Сил Украины и Дании.

Эксперты подчеркивают, что такие совместные мероприятия повышают безопасность воздушного пространства, улучшают подготовку военных и способствуют укреплению сотрудничества между странами в вопросах мира и обороны в Европе.

Ранее сообщалось, в Мелитополе в результате операции ГУР МО были ликвидированы российские операторы БПЛА. Во время действия украинских сил взорвался автомобиль УАЗ "буханка", в котором находились по меньшей мере четверо военных противника.

26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
