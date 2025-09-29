Фото: Генштаб ВСУ

В Королевстве Дания начались совместные учения "Крылья обороны", в которых принимают участие украинские специалисты по противодействию ударным беспилотным летательным аппаратам

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

Они работают вместе с датскими коллегами, чтобы отрабатывать практические задачи и повышать уровень подготовки военных.

По информации украинских военных, участие в учениях связано с появлением неизвестных дронов над Данией. Украинские специалисты прибыли в страну, чтобы помочь партнерам усовершенствовать способности противодействия воздушным угрозам.

В течение недели участники будут обмениваться знаниями и опытом, работать над совершенствованием процедур и отработкой различных сценариев. Учения позволяют укрепить взаимосовместимость Вооруженных Сил Украины и Дании.

Эксперты подчеркивают, что такие совместные мероприятия повышают безопасность воздушного пространства, улучшают подготовку военных и способствуют укреплению сотрудничества между странами в вопросах мира и обороны в Европе.

