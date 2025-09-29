Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Украинские военные уничтожили ударный вертолет Ми-8 стоимостью более 10 миллионов долларов

Об этом сообщили в батальоне "Хищники Высот", информирует RegioNews.

Вертолет уничтожил экипаж "Балтика". Для этого бойцы использовали FPV-дрон Shrike, цена которого составляет около 500 долларов.

По словам военных, этот результат стал возможным благодаря слаженной работе разведки, штаба и пилотов.

Напомним, ранее украинские защитники на Запорожском направлении 25 сентября сбили вражеский бомбардировщик Су-34, терроризировавший Запорожье.

Спецназовцы ГУР уничтожили в Крыму два транспортных самолета Ан-26 и береговые РЛС россиян.