30 вересня 2025, 09:15

За добу ЗСУ знищили 970 окупантів та 124 одиниці техніки

30 вересня 2025, 09:15
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 970 окупантів та чотири танки, одну бойову броньовану машину, 27 артилерійських систем, одну РСЗВ, один гелікоптер, 90 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 19.09.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, днями уркаїнські розвідники знищили ворожий автомобіль УАЗ "буханка". У ньому перебували щонайменше четверо операторів безпілотних літальних апаратів російської армії.

Окрім того, нещодавно спецпризначенці ГУР знищили у Криму два літаки Ан-26 та берегові РЛС. Втрати окупантів підтверджені у зведенні Генштабу ЗСУ від 24 вересня.

Україна війна втрати росіян Генштаб ЗСУ техніка окупанти
