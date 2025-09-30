За добу ЗСУ знищили 970 окупантів та 124 одиниці техніки
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 970 окупантів та чотири танки, одну бойову броньовану машину, 27 артилерійських систем, одну РСЗВ, один гелікоптер, 90 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 19.09.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, днями уркаїнські розвідники знищили ворожий автомобіль УАЗ "буханка". У ньому перебували щонайменше четверо операторів безпілотних літальних апаратів російської армії.
Окрім того, нещодавно спецпризначенці ГУР знищили у Криму два літаки Ан-26 та берегові РЛС. Втрати окупантів підтверджені у зведенні Генштабу ЗСУ від 24 вересня.
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
