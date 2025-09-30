Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Станом на кінець вересня ціни на фуражну кукурудзу нового врожаю фіксуються переважно в межах 8600 – 9800 гривень за тонну на умовах CPT (перевезення оплачено до). Якщо порівнювати з минулим тижнем, то це вже на 100-200 гривень за тонну дорожче.

Це пояснюють, зокрема, активним попитом з боку трейдерів. Адже вони зараз намагаються забезпечити себе зерном для подальших операцій. При цьому на експортному ринку ціни зростають: це підштовхує до подорожчання і внутрішній ринок.

Також одна з причин полягає в тому, що аграрії недостатньо активно пропонують зерно на продаж. Тим самим вони стримують реалізацію в очікуванні подальшого підвищення цін або кращих умов.

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).