29 вересня 2025, 21:55

Шпигував за ЗСУ поблизу району Курської операції: в Україні отримав вирок агент РФ

29 вересня 2025, 21:55
Фото: СБУ
Коригувальник, який "зливав" росіянам дані ЗСУ у районі Курської операції. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Агент коригував удари росіян по українських військах з використанням бомбардувальної авіації, дронів-камікадзе та далекобійної артилерії РФ. Правоохоронці затримали його восени 2024 року під час здійснення безпекових заходів у прифронтових районах України.

Коригувальником виявився 23-річний уродженець Херсонської області, який поселився у Сумській області. Відомо, що його завербували росіяни, коли він шукав "швидкі заробітки" в Telegram-каналах. Для виконання завдань росіян він фотографував локації Сил оборони, а далі пересилав знімки кураторові з РФ.

Суд визнав його винним у державній зраді. Чоловіка засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

