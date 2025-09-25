Иллюстративное фото

Олег Колесников, приговоренный к пожизненному заключению, хочет на обмен. Сейчас он находится в колонии Николаевской области

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

21 сентября 2022 Олег Колесников сообщил российским спецслужбам, что в отеле в Запорожье планируются мероприятия с участием представителей местного самоуправления. Утром на следующий день кафиры обстреляли здание. В результате атаки врага погиб один человек, еще пятеро были ранены.

За это в сентябре 2024 года водителя чиновника, который тоже был причастен, приговорили к 15 годам заключения, а Колесникова приговорили к пожизненному лишению свободы.

Теперь он написал заявление. В этом заявлении Колесников просит передать его на территорию РФ или на оккупированную территорию в обмен на граждан Украины, содержащихся в российских колониях.

В настоящее время он отбывает наказание в Казанковской исправительной колонии №93 в Николаевской области.

Напомним, ранее стало известно, что корректировщик удара по Харьковской ОГА также хочет, чтобы его обменяли и отправили на территорию РФ или оккупированную территорию. В настоящее время он отбывает пожизненное заключение в Казанковской исправительной колонии №93 в Николаевской области.