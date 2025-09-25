Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

По материалам дела, мужчина публиковал в социальных сетях сообщения, в которых он оправдывал агрессию РФ против Украины. В частности, он писал, что якобы "скоро украинцев не останется и будет некого"увольнять".

В январе 2025 года он в соцсетях обосновывал, что город обстреливают якобы украинские военные, а не россияне. Также защитников он называл фашистам. Во время обыска у него был найден реактивный противотанковый гранатомет, приставленный к кровати. На полу, в кресле и на столе были разбросаны патроны.

На суде он признал вину. По его словам, его гражданская жена выехала за пределы Украины, он проживал один и нечем было заняться, поэтому из-за одиночества начал общение в соцсетях, якобы не осознавая насколько вредны его действия. При этом об оружии он вроде бы не помнит, когда именно и что покупал.

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, но впоследствии решили назначить наказание именно в виде воли.

