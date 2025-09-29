16:20  29 сентября
29 сентября 2025, 18:44

Украинские беженцы помогли Чехии заработать более 600 млн евро – вдвое больше, чем страна потратила на их поддержку

29 сентября 2025, 18:44
Фото: иллюстративное
Украинские беженцы не только получают поддержку в Чехии, но и существенно пополняют бюджет страны

Об этом сообщает Radio Praga International, передает RegioNews.

За первое полугодие 2025 года украинские беженцы обеспечили бюджету Чехии примерно 616 миллионов евро доходов, в то время как на их поддержку государство направило 312 миллионов евро. Таким образом, поступления в бюджет вдвое превысили объем расходов, свидетельствуют данные Министерства труда Чехии, на которые ссылается Radio Praga International.

В структуре доходов учтены взносы в страховые фонды, налог на добавленную стоимость, акцизы и подоходный налог, уплачиваемые гражданами Украины, работающими в стране. Расходы охватывают гуманитарную помощь, обеспечение жильем, оплату медицинских услуг, образование и другие виды поддержки. По словам министра труда Мариана Юречки, в настоящее время в Чехии официально работают около 169 тысяч украинцев, имеющих статус временной защиты.

Согласно подсчетам ведомства, положительный финансовый баланс от присутствия украинских беженцев наблюдается еще с третьего квартала 2023 года. В прошлом году доходы в госбюджет от украинцев составили около 986 миллионов евро, а расходы на социальные программы – 15,5 миллиарда крон (приблизительно 622 миллиона евро). Для сравнения, в 2022 году расходы превышали доходы почти вдвое, однако со временем ситуация изменилась в пользу государства.

По состоянию на сентябрь 2025 года статус временной защиты в Чехии имеют более 393 тысяч граждан Украины, из которых около 93 тысяч - дети, а 17,7 тысяч - люди старшего возраста. Министр Юречка отметил, что беженцы не включены в общую систему социальных выплат, однако получают отдельные гуманитарные пособия. Несмотря на это, объем поддержки на одного человека меньше, чем средний показатель для граждан Чехии.

Правительство отмечает, что присутствие украинцев оказывает положительное влияние на чешскую экономику, в частности на отрасли промышленности, сельского хозяйства и услуг. В то же время, часть оппозиционных сил, среди которых партия Свобода и прямая демократия (SPD), призывают пересмотреть политику поддержки беженцев, считая ее чрезмерной. Министр Юречка предупреждает, что массовый возврат украинцев на родину может создать существенные риски для чешской экономики.

Ранее сообщалось, в Швейцарии упростили процедуры трудоустройства для украинских беженцев. Теперь они смогут легче менять место жительства и регистрироваться в государственных службах занятости, что открывает новые возможности для работы.

