Кого ищут работодатели Харьковской области: топ-10 вакансий
По состоянию на 25 сентября 2025 года в Харьковской области насчитывается 3 647 актуальных вакансий
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.
Самые высокие зарплаты предлагают по следующим должностям:
- Делопроизводитель – 120 000 грн;
- Юрисконсульт – 50 000 грн;
- Специалист по публичным закупкам – 48 000 грн;
- Шеф-повар – 40 000 грн;
- Представитель торговый – 35 000 грн;
- Врач-стоматолог-ортопед – 30000 грн;
- Шлифовщик – 26 500 грн;
- Токарь – 26 300 грн;
- Специалист по методам расширения рынка сбыта – 25000 грн;
- Специалист-бухгалтер – 20 000 грн.
Полный список актуальных вакансий по Харькову и области доступен по ссылке.
По вопросам трудоустройства можно обращаться на горячую линию Харьковской областной службы занятости: 0800 219 729 (пн–пт, 8:30–17:00).
Информацию о работе и контактах филиалов Харьковского областного центра занятости и их структурных подразделений можно найти по ссылке.
Напомним, с начала 2025 года услугами Харьковской областной службы занятости воспользовались более 32 тысяч человек. Из них более 20 тысяч были официально зарегистрированы безработными.