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Украинцам в Швейцарии теперь проще будет трудоустроиться. Власти решили устранить одну платную процедуру

Об этом сообщает Blick, передает RegioNews.

В Федеральном совете Швейцарии приняли новые меры по упрощению трудоустройства беженцев из Украины. Власти хотят устранить потребность украинцев получать дополнительное разрешение от власти кантона. Ведь это платная процедура.

Теперь, согласно решению Федерального совета Швейцарии, трудоустроенные люди со статусом защиты S (в категорию сходят украинские беженцы) смогут менять место жительства, если это им нужно для трудоустройства.

Следует подчеркнуть, что ранее швейцарские кантоны строго относились к украинцам, которые хотели менять место жительства. Теперь процесс будет облегчен. В частности, беженцы, еще не имеющие работы, смогут регистрироваться в государственных агентствах занятости Швейцарии и принимать участие в мероприятиях по профессиональной интеграции или реинтеграции.

Следует отметить, что, по данным на декабрь 2024 года, за границей находится 7,7 миллиона украинцев. Из них 5,3 миллиона – находятся в странах Европейского Союза.