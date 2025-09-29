Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Radio Praga International, передає RegioNews.

За перше півріччя 2025 року українські біженці забезпечили бюджету Чехії приблизно 616 мільйонів євро доходів, тоді як на їхню підтримку держава спрямувала 312 мільйонів євро. Таким чином, надходження до бюджету вдвічі перевищили обсяги витрат, свідчать дані Міністерства праці Чехії, на які посилається Radio Praga International.

У структурі доходів враховано внески до страхових фондів, податок на додану вартість, акцизи та прибутковий податок, які сплачують громадяни України, що працюють у країні. Витрати ж охоплюють гуманітарну допомогу, забезпечення житлом, оплату медичних послуг, освіту та інші види підтримки. За словами міністра праці Маріана Юречки, наразі в Чехії офіційно працюють близько 169 тисяч українців, які мають статус тимчасового захисту.

Згідно з підрахунками відомства, позитивний фінансовий баланс від присутності українських біженців спостерігається ще з третього кварталу 2023 року. Минулого року доходи до держбюджету від українців склали близько 986 мільйонів євро, а витрати на соціальні програми – 15,5 мільярда крон (приблизно 622 мільйони євро). Для порівняння, у 2022 році витрати перевищували доходи майже удвічі, однак згодом ситуація змінилася на користь держави.

Станом на вересень 2025 року статус тимчасового захисту у Чехії мають понад 393 тисячі громадян України, з яких близько 93 тисяч – діти, а 17,7 тисяч – люди старшого віку. Міністр Юречка зазначив, що біженці не включені до загальної системи соціальних виплат, проте отримують окремі гуманітарні допомоги. Попри це, обсяг підтримки на одну особу менший, ніж середній показник для громадян Чехії.

Уряд наголошує, що присутність українців позитивно впливає на чеську економіку, зокрема на галузі промисловості, сільського господарства та послуг. Водночас частина опозиційних сил, серед яких партія Свобода і пряма демократія (SPD), закликають переглянути політику підтримки біженців, вважаючи її надмірною. Міністр Юречка попереджає, що масове повернення українців на батьківщину може створити суттєві ризики для чеської економіки.

