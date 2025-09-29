32 ворожі дрони атакували Україну: скільки збила ППО
У ніч на 29 вересня (з 20:00 28 вересня) противник здійснив повітряний напад на Україну 32-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та дронами інших модифікацій
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що атаки відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 23 ворожі БпЛА.
Влучання зафіксовані на 8 локаціях, де 9 ударних дронів завдали шкоди.
Атака триває – на півночі та сході країни зафіксовані нові групи ударних БпЛА.
Нагадаємо, 28 вересня російська армія завдала комбінованого удару по інфраструктурі Запоріжжя. Одна з ракет влучила біля багатоповерхового будинку, пошкоджено приватні домоволодіння та інші об'єкти. Відомо про 49 постраждалих.