Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Поліцейські України спільно з правоохоронцями США викрили міжнародну схему викрадення коштів із державної американської установи на суму понад 1,5 мільйона доларів. Зловмисники створювали фішингові сайти, які зовні нагадували відомий онлайн-банкінг, і за допомогою шкідливого програмного забезпечення отримували логіни та паролі користувачів. Після цього вони переводили гроші на власні рахунки.

Вилучено комп’ютери та документи

Серед потерпілих опинилася державна установа США. З її рахунків шахраї вивели понад 1,5 млн доларів. В подальшому кошти легалізували через фіктивні компанії, що прикривалися діяльністю "інвестиційних консультантів". Така схема дозволяла уникати перевірок і проводити перекази безпосередньо через банківську систему.

Правоохоронці провели обшуки в Україні

В Україні правоохоронці викрили громадянина, який розробляв вебресурси для цих компаній. У його помешканні провели обшуки та вилучили комп’ютерну техніку, телефони та документи, що можуть допомогти у розслідуванні. Наразі він фігурує у кримінальному провадженні.

Викриття схеми стало можливим завдяки міжнародній співпраці слідчих Головного слідчого управління Національної поліції, кіберполіції, Офісу Генерального прокурора та правоохоронних органів США. Спільні дії дозволили швидко ідентифікувати канал шахрайських операцій та затримати причетних осіб.

Раніше повідомлялося про викриття хакера з Вінниччини, який викрадав дані користувачів із США та Канади. 31-річний чоловік створив шкідливе програмне забезпечення для викрадення персональних даних з операційної системи Android.