В Україні подорожчали яйця: які тепер ціни
В Україні змінилась споживча ціна яєць. Якщо порівнювати з минулим роком, різниця суттєва
Про це повідомляє "Агро-бізнес", передає RegioNews.
У серпні споживча ціна яєць зросла на 2,3%. Таким чином, за десяток яєць середня вартість становила 55,78 гривні. Для порівняння, в липні це було 54,5 гривні.
Якщо порівняти з минулим роком, то йдеться про подорожчання на 77,4%. Тоді середня вартість за десяток становила 31,44%.
Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).
В Україні подорожчали огірки: експерти пояснили, чому так сталосьВсі новини »
25 вересня 2025, 23:20В Україні рухнули ціни на кукурудзу: що віддбувається
24 вересня 2025, 22:55В Україні змінились ціни на картоплю: експерти пояснили, чому це відбувається
24 вересня 2025, 22:35
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
Письменниця Ірена Карпа розповіла, як ледь не розлучилась
26 вересня 2025, 02:50Відомий український актор мобілізувався до ЗСУ
26 вересня 2025, 01:50В Україні зросли ціни на всі ягоди, крім лохини: чому так сталось
25 вересня 2025, 23:50В Україні подорожчали огірки: експерти пояснили, чому так сталось
25 вересня 2025, 23:20Ціни на картоплю в Україні: скільки коштує кілограм у популярних супермаркетах
25 вересня 2025, 22:20Коригувальник удару по готелю в Запоріжжі хоче на обмін: що відомо
25 вересня 2025, 21:20На Житомирщині чоловік стріляв у родичів дружини
25 вересня 2025, 20:20Інвалідність за 3 тисячі: на Одещині викрили лікарів
25 вересня 2025, 19:55На Київщині водій збив пенсіонерку та втік з місця ДТП
25 вересня 2025, 19:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Всі блоги »