В Україні змінилась споживча ціна яєць. Якщо порівнювати з минулим роком, різниця суттєва

Про це повідомляє "Агро-бізнес", передає RegioNews.

У серпні споживча ціна яєць зросла на 2,3%. Таким чином, за десяток яєць середня вартість становила 55,78 гривні. Для порівняння, в липні це було 54,5 гривні.

Якщо порівняти з минулим роком, то йдеться про подорожчання на 77,4%. Тоді середня вартість за десяток становила 31,44%.

