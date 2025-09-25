Ілюстративне фото

В Україні подорожчали цьогоріч всі ягоди, крім лохини. При цьому ринок повернувся до рівня минулого року

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Директор ТОВ "Органічний Сад" (Львівська область) Богдан Боднар зазначив, що цьогоріч всі види ягід достатньо подорожчали. Однак лохина стала виключенням. При цьому трейдери нормально купують продукцію.

"Наші власні об’єми поки не цікаві для європейського трейдера. Треба набрати хоча б партію об’ємом 14-16 тонн в межах кількох днів, що на цей час ми не можемо виконати", - каже екперт.

Нагадаємо, на початку вересня в Україні почало дешевшати вершкове масло. За словами експертів, падіння попиту зумовлене скороченням експортної активності та зниженням інтересу з боку європейських трейдерів.