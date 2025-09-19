Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

На 17 сентября в Украине отпускные цены на картофель уже варьировались в пределах 9-16 гривен за килограмм. Это в среднем на 10% дешевле, чем было на прошлой неделе.

"Кроме того, фермеры сообщают, что покупатели стали более требовательными к качеству этой продукции. Если в прошлом году без особого труда удавалось реализовывать даже мелкий картофель, то сейчас такая продукция очень слабо востребована. В основном относительно неплохо продаются крупные оптовые партии этой продукции среднего калибра", - говорят аналитики.

Если сравнивать с прошлым годом, то картофель в Украине подешевел на 18%.

