В Украине снова дешевеет картофель: что с ценами
В Украине фиксируют понижение стоимости картофеля. Основной причиной называют старт уборочных работ в основных регионах производства
Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.
На 17 сентября в Украине отпускные цены на картофель уже варьировались в пределах 9-16 гривен за килограмм. Это в среднем на 10% дешевле, чем было на прошлой неделе.
"Кроме того, фермеры сообщают, что покупатели стали более требовательными к качеству этой продукции. Если в прошлом году без особого труда удавалось реализовывать даже мелкий картофель, то сейчас такая продукция очень слабо востребована. В основном относительно неплохо продаются крупные оптовые партии этой продукции среднего калибра", - говорят аналитики.
Если сравнивать с прошлым годом, то картофель в Украине подешевел на 18%.
