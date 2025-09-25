В Україні подорожчали огірки: експерти пояснили, чому так сталось
На українському ринку знову дорожчають огірки. Аналітики пояснили, що до цього призвело
Про це повідомляє EastFruit, передає RegioNews.
В Україні огірки великим гуртом вже надходять у продаж по 30 – 50 гривень за кілограм. Якщо порівнювати з минулим тижнем, це на 15% дорожче. Експерти пояснюють це тим, що пропозиції стає все менше, але попит зберігається на високому ринку.
При цьому якщо порівнювати з минулим роком, ціна огірків дешевша на 24%.
Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).
