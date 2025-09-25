Из-за массового выезда паломников-хасидов увеличился пассажиропоток на границе

фото: ГПСУ

В связи с завершением празднования Рош га-Шана и массовым выездом паломников-хасидов из Украины фиксируется рост пассажиро-транспортного потока в пунктах пропуска на границе с Молдовой и Польшей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По состоянию на 14:00 очереди на границе с Молдовой:

"Паланка-Маяки-Удобное" - 80 авто;

"Староказачье" — 40 авто;

"Могилев-Подольский" - 70 авто;

"Бронница" - 60 авто.

Загруженность пунктов пропуска на границе с Польшей:

"Угринов" – 20 авто;

"Рава-Русская" – 20 авто;

"Грушев" – 40 авто;

"Краковец" – 100 авто;

"Шегини" - 120 авто;

"Смольница" - без очередей;

"Нижанковичи" – 25 авто.

Также увеличено количество пересечений на пешем переходе пункта пропуска "Шегини".

Поскольку въезд паломников в Украину проходил постепенно, их выезд более концентрирован в первые дни после празднований. Это и послужило причиной временного роста нагрузки на пункты пропуска.

Как сообщалось, август стал рекордным по количеству попыток незаконного пересечения границы. Однако с наступлением осени таких случаев становится меньше.