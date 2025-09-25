12:51  25 сентября
25 сентября 2025, 17:33

Из-за массового выезда паломников-хасидов увеличился пассажиропоток на границе

25 сентября 2025, 17:33
фото: ГПСУ
В связи с завершением празднования Рош га-Шана и массовым выездом паломников-хасидов из Украины фиксируется рост пассажиро-транспортного потока в пунктах пропуска на границе с Молдовой и Польшей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По состоянию на 14:00 очереди на границе с Молдовой:

  • "Паланка-Маяки-Удобное" - 80 авто;
  • "Староказачье" — 40 авто;
  • "Могилев-Подольский" - 70 авто;
  • "Бронница" - 60 авто.

Загруженность пунктов пропуска на границе с Польшей:

  • "Угринов" – 20 авто;
  • "Рава-Русская" – 20 авто;
  • "Грушев" – 40 авто;
  • "Краковец" – 100 авто;
  • "Шегини" - 120 авто;
  • "Смольница" - без очередей;
  • "Нижанковичи" – 25 авто.

Также увеличено количество пересечений на пешем переходе пункта пропуска "Шегини".

Поскольку въезд паломников в Украину проходил постепенно, их выезд более концентрирован в первые дни после празднований. Это и послужило причиной временного роста нагрузки на пункты пропуска.

Как сообщалось, август стал рекордным по количеству попыток незаконного пересечения границы. Однако с наступлением осени таких случаев становится меньше.

ГПСУ пограничники выезд за границу граница
