Из-за массового выезда паломников-хасидов увеличился пассажиропоток на границе
В связи с завершением празднования Рош га-Шана и массовым выездом паломников-хасидов из Украины фиксируется рост пассажиро-транспортного потока в пунктах пропуска на границе с Молдовой и Польшей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
По состоянию на 14:00 очереди на границе с Молдовой:
- "Паланка-Маяки-Удобное" - 80 авто;
- "Староказачье" — 40 авто;
- "Могилев-Подольский" - 70 авто;
- "Бронница" - 60 авто.
Загруженность пунктов пропуска на границе с Польшей:
- "Угринов" – 20 авто;
- "Рава-Русская" – 20 авто;
- "Грушев" – 40 авто;
- "Краковец" – 100 авто;
- "Шегини" - 120 авто;
- "Смольница" - без очередей;
- "Нижанковичи" – 25 авто.
Также увеличено количество пересечений на пешем переходе пункта пропуска "Шегини".
Поскольку въезд паломников в Украину проходил постепенно, их выезд более концентрирован в первые дни после празднований. Это и послужило причиной временного роста нагрузки на пункты пропуска.
Как сообщалось, август стал рекордным по количеству попыток незаконного пересечения границы. Однако с наступлением осени таких случаев становится меньше.