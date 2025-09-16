15:59  15 сентября
Студентов-первокурсников, которые в течение 10 дней не посещали занятия, будут передавать ТЦК
15:47  15 сентября
В Киеве Lexus перевернулся на крышу после столкновения с учебным авто: есть пострадавший
12:59  15 сентября
Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2025, 00:24

Икона, монеты, марки и кларнет: на границе изъяли раритеты

16 сентября 2025, 00:24
Читайте також українською мовою
Фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Пограничники совместно с таможенниками в течение 14 сентября пресекли четыре попытки незаконной перевозки предметов старины

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

В пункте пропуска "Порубное" на Буковине у гражданина Румынии, который пешком шел в Украину, обнаружили 19 монет XVII-XVIII веков.

В "Дяковцах" 55-летний житель Черновицкой области пытался вывезти из страны в багажнике микроавтобуса икону с признаками старины. Мужчина пояснил, что взял ее "как передачу" и не знал об исторической ценности образа.

В "Краковке" во Львовской области в рюкзаке 18-летней пассажирки автобуса в Чехию нашли 45 монет (1813–1957 гг.) и 9 почтовых марок (1970–1980 гг.).

В "Могилеве-Подольском" в Винницкой области на границе с Молдовой пограничники обнаружили у пассажира рейсового автобуса кларнет в футляре, изготовленный примерно в 1920-1950 годах.

Все предметы были изъяты для экспертизы, таможенники оформили соответствующие протоколы.

Напомним, ранее из Украины за границу пытались переслать по почте 12 чучел редких птиц и животных, занесенных в международные охранные конвенции. Посылки с чучелами направлялись в США, Великобританию, Германию, Данию и Италию.

Также сообщалось, что во Львовской области пограничники обнаружили в микроавтобусе окаменевший скелет морской рептилии в возрасте 200 млн лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пограничники таможня раритет монета музыкальные инструменты
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
Актриса Анна Саливанчук после развода рассказала, что отпугивает от нее многих мужчин
16 сентября 2025, 00:00
В Запорожье предупреждают о новой схеме аферистов
15 сентября 2025, 21:45
На оккупированных территориях Запорожской области бензин начинает окончательно исчезать
15 сентября 2025, 21:28
Следила за военными и "сливала" данные врагу: в Одессе предпринимательница оказалась агенткой россиян
15 сентября 2025, 21:10
В Сумской области мужчина нанял киллера, чтобы убить бывшую возлюбленную
15 сентября 2025, 20:39
НАБУ ищет антикризисного пиарщика с зарплатой 10 тысяч гривен в день
15 сентября 2025, 20:09
В Житомирской области мужчина погиб под колесами поезда
15 сентября 2025, 20:07
В Харьковской области внедряют государственные инициативы помощи прифронтовым громадам
15 сентября 2025, 19:55
Аграрии с прифронтовых территорий Харьковщины могут получить бюджетную субсидию
15 сентября 2025, 19:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »