Фото: ГПСУ

Пограничники совместно с таможенниками в течение 14 сентября пресекли четыре попытки незаконной перевозки предметов старины

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

В пункте пропуска "Порубное" на Буковине у гражданина Румынии, который пешком шел в Украину, обнаружили 19 монет XVII-XVIII веков.

В "Дяковцах" 55-летний житель Черновицкой области пытался вывезти из страны в багажнике микроавтобуса икону с признаками старины. Мужчина пояснил, что взял ее "как передачу" и не знал об исторической ценности образа.

В "Краковке" во Львовской области в рюкзаке 18-летней пассажирки автобуса в Чехию нашли 45 монет (1813–1957 гг.) и 9 почтовых марок (1970–1980 гг.).

В "Могилеве-Подольском" в Винницкой области на границе с Молдовой пограничники обнаружили у пассажира рейсового автобуса кларнет в футляре, изготовленный примерно в 1920-1950 годах.

Все предметы были изъяты для экспертизы, таможенники оформили соответствующие протоколы.

Напомним, ранее из Украины за границу пытались переслать по почте 12 чучел редких птиц и животных, занесенных в международные охранные конвенции. Посылки с чучелами направлялись в США, Великобританию, Германию, Данию и Италию.

Также сообщалось, что во Львовской области пограничники обнаружили в микроавтобусе окаменевший скелет морской рептилии в возрасте 200 млн лет.