12:05  16 сентября
Во Львове мужчина принудил дочь к фиктивному браку ради отсрочки для "клиента"
10:59  16 сентября
Матч Легенд в Лиссабоне: сборная мира с Усиком проиграла Португалии
08:20  16 сентября
Наркотики в печенье и масле: на Волыни супруги организовали "сладкий" наркобизнес
16 сентября 2025, 17:29

В Одесской области 44-летняя иностранка за 12 000 долларов переправляла мужчин в Молдову

16 сентября 2025, 17:29
фото: ГПСУ
В Одесской области пограничники разоблачили канал незаконного выезда мужчин мобилизационного возраста в Молдову вне пунктов пропуска

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Главным организатором схемы оказалась 44-летняя гражданка одной из стран Южного Кавказа. Женщина подыскивала желающих пересечь границу через знакомых и просила за свои услуги 12 тысяч долларов США.

Для реализации схемы иностранка привлекла сообщника, выполнявшего роль перевозчика. С каждым клиентом организатор договаривалась лично: встречала их в Одессе, брала аванс в размере 500 долларов, а остальное должно было получить уже после "успешного" пересечения границы.

По ее указанию на днях пятеро мужчин мобилизационного возраста из Ровенской, Николаевской и Харьковской областей прибыли в Одессу. Чтобы избежать подозрений на блокпостах, они были одеты в военную форму и имели с собой тактические рюкзаки.

Правоохранители остановили автомобиль вместе с "пассажирами" у государственной границы, а организатора схемы задержали в Одессе.

Напомним, в Одесской области мужчину судили за попытку подкупить пограничника и переправить в Молдову двух клиентов. Приговор суда – 7 лет с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.

Одесская область ГПСУ схема выезд за границу Молдова
