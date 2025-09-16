В Одесской области 44-летняя иностранка за 12 000 долларов переправляла мужчин в Молдову

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Главным организатором схемы оказалась 44-летняя гражданка одной из стран Южного Кавказа. Женщина подыскивала желающих пересечь границу через знакомых и просила за свои услуги 12 тысяч долларов США.

Для реализации схемы иностранка привлекла сообщника, выполнявшего роль перевозчика. С каждым клиентом организатор договаривалась лично: встречала их в Одессе, брала аванс в размере 500 долларов, а остальное должно было получить уже после "успешного" пересечения границы.

По ее указанию на днях пятеро мужчин мобилизационного возраста из Ровенской, Николаевской и Харьковской областей прибыли в Одессу. Чтобы избежать подозрений на блокпостах, они были одеты в военную форму и имели с собой тактические рюкзаки.

Правоохранители остановили автомобиль вместе с "пассажирами" у государственной границы, а организатора схемы задержали в Одессе.

Напомним, в Одесской области мужчину судили за попытку подкупить пограничника и переправить в Молдову двух клиентов. Приговор суда – 7 лет с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.