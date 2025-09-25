Через масовий виїзд паломників-хасидів збільшився пасажиропотік на кордоні

фото: ДПСУ

У зв’язку із завершенням святкування Рош га-Шана та масовим виїздом паломників-хасидів з України фіксується зростання пасажиро-транспортного потоку в пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Польщею

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Станом на 14:00 черги на кордоні з Молдовою:

"Паланка–Маяки–Удобне" — 80 авто;

"Старокозаче" — 40 авто;

"Могилів-Подільський" — 70 авто;

"Бронниця" — 60 авто.

Завантаженість пунктів пропуску на кордоні з Польщею:

"Угринів" — 20 авто;

"Рава-Руська" — 20 авто;

"Грушів" — 40 авто;

"Краківець" — 100 авто;

"Шегині" — 120 авто;

"Смільниця" — без черг;

"Нижанковичі" — 25 авто.

Також збільшено кількість перетинів на пішому переході пункту пропуску "Шегині".

Оскільки в’їзд паломників в Україну відбувався поступово, їхній виїзд є більш концентрованим у перші дні після святкувань. Це й стало причиною тимчасового зростання навантаження на пункти пропуску.

Як повідомлялось, серпень став рекордним за кількістю спроб незаконного перетину кордону. Проте з настанням осені таких випадків стає менше.