25 вересня 2025, 17:33

Через масовий виїзд паломників-хасидів збільшився пасажиропотік на кордоні

25 вересня 2025, 17:33
фото: ДПСУ
У зв’язку із завершенням святкування Рош га-Шана та масовим виїздом паломників-хасидів з України фіксується зростання пасажиро-транспортного потоку в пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Польщею

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Станом на 14:00 черги на кордоні з Молдовою:

  • "Паланка–Маяки–Удобне" — 80 авто;
  • "Старокозаче" — 40 авто;
  • "Могилів-Подільський" — 70 авто;
  • "Бронниця" — 60 авто.

Завантаженість пунктів пропуску на кордоні з Польщею:

  • "Угринів" — 20 авто;
  • "Рава-Руська" — 20 авто;
  • "Грушів" — 40 авто;
  • "Краківець" — 100 авто;
  • "Шегині" — 120 авто;
  • "Смільниця" — без черг;
  • "Нижанковичі" — 25 авто.

Також збільшено кількість перетинів на пішому переході пункту пропуску "Шегині".

Оскільки в’їзд паломників в Україну відбувався поступово, їхній виїзд є більш концентрованим у перші дні після святкувань. Це й стало причиною тимчасового зростання навантаження на пункти пропуску.

Як повідомлялось, серпень став рекордним за кількістю спроб незаконного перетину кордону. Проте з настанням осені таких випадків стає менше.

