Через масовий виїзд паломників-хасидів збільшився пасажиропотік на кордоні
У зв’язку із завершенням святкування Рош га-Шана та масовим виїздом паломників-хасидів з України фіксується зростання пасажиро-транспортного потоку в пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Польщею
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Станом на 14:00 черги на кордоні з Молдовою:
- "Паланка–Маяки–Удобне" — 80 авто;
- "Старокозаче" — 40 авто;
- "Могилів-Подільський" — 70 авто;
- "Бронниця" — 60 авто.
Завантаженість пунктів пропуску на кордоні з Польщею:
- "Угринів" — 20 авто;
- "Рава-Руська" — 20 авто;
- "Грушів" — 40 авто;
- "Краківець" — 100 авто;
- "Шегині" — 120 авто;
- "Смільниця" — без черг;
- "Нижанковичі" — 25 авто.
Також збільшено кількість перетинів на пішому переході пункту пропуску "Шегині".
Оскільки в’їзд паломників в Україну відбувався поступово, їхній виїзд є більш концентрованим у перші дні після святкувань. Це й стало причиною тимчасового зростання навантаження на пункти пропуску.
Як повідомлялось, серпень став рекордним за кількістю спроб незаконного перетину кордону. Проте з настанням осені таких випадків стає менше.