СБУ объяснила обыски бывших работников НАБУ, которые сейчас работают на "Укрзализныце"

Иллюстративное фото: СБУ

Сегодня Служба безопасности начала ряд санкционированных судом обысков в уголовном производстве по злоупотреблениям в сфере грузовых перевозок на АО "Укрзализныця"

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Следственно-оперативные мероприятия касаются исключительно должностных лиц "Укрзализныци" и частных предпринимателей, которые являются фигурантами соответствующего дела.

В СБУ подчеркивают, обыски не связаны с каким-либо "давлением на независимость антикоррупционных институций", как сегодня заявляли их представители. Все действия производятся с соблюдением законодательства Украины.

Служба безопасности подчеркивает, что любые злоупотребления в сфере железнодорожных перевозок, которые имеют ключевое значение для логистики Сил безопасности и обороны, поставки оружия и грузов на фронт, недопустимы.

Напомним, сегодня НАБУ заявило о проведении обысков СБУ у бывших сотрудников, расследовавших преступления в органах власти и предприятиях. Говорят, такие действия могут свидетельствовать об усилении давления на независимость антикоррупционных институций.

Ранее правоохранители сообщили детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, задержанному СБУ по подозрению в связях с Россией, новое подозрение.

Также сообщалось, что конфликт между президентом и НАБУ накаляется на фоне расследования пленок Миндича.

