25 вересня
Кого шукають роботодавці Харківщини: топ-10 вакансій
08:59  25 вересня
У Києві 6-річний хлопчик підпалив гіпермаркет: батькам світить штраф
07:54  25 вересня
У Рівному 16-річна дівчина стрибнула з вікна гуртожитку: розпочато розслідування
25 вересня 2025, 13:16

СБУ пояснила обшуки колишніх працівників НАБУ, які зараз працюють на "Укрзалізниці"

25 вересня 2025, 13:16
Ілюстративне фото: СБУ
Сьогодні Служба безпеки  розпочала низку санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на АТ "Укрзалізниця"

Про це повідомила пресслужба відомства, передає RegioNews.

Зазначається, що слідчо-оперативні заходи стосуються виключно посадовців "Укрзалізниці" та приватних підприємців, які є фігурантами відповідної справи.

В СБУ наголошують, обшуки не пов'язані з будь-яким "тиском на незалежність антикорупційних інституцій", як сьогодні заявляли їхні представники. Усі дії проводяться з дотриманням законодавства України.

Служба безпеки підкреслює, що будь-які зловживання у сфері залізничних перевезень, які мають ключове значення для логістики Сил безпеки та оборони, постачання зброї та вантажів на фронт, є неприпустимими.

Нагадаємо, сьогодні НАБУ заявило про проведення обшуків СБУ у колишніх співробітників, що розслідували злочини в органах влади і підприємствах. В Кажуть, такі дії можуть свідчити про посилення тиску на незалежність антикорупційних інституцій.

Раніше правоохоронці повідомили детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, якого затримала СБУ за підозрою у зв’язках із Росією, нову підозру.

Також повідомлялося, що конфлікт між президентом та НАБУ загострюється на тлі розслідування плівок Міндіча.

Читайте також: Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП

обшуки Україна НАБУ СБУ Укрзализныця розслідування зловживання
