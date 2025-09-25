СБУ пояснила обшуки колишніх працівників НАБУ, які зараз працюють на "Укрзалізниці"

Ілюстративне фото: СБУ

Сьогодні Служба безпеки розпочала низку санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на АТ "Укрзалізниця"

Про це повідомила пресслужба відомства, передає RegioNews.

Зазначається, що слідчо-оперативні заходи стосуються виключно посадовців "Укрзалізниці" та приватних підприємців, які є фігурантами відповідної справи.

В СБУ наголошують, обшуки не пов'язані з будь-яким "тиском на незалежність антикорупційних інституцій", як сьогодні заявляли їхні представники. Усі дії проводяться з дотриманням законодавства України.

Служба безпеки підкреслює, що будь-які зловживання у сфері залізничних перевезень, які мають ключове значення для логістики Сил безпеки та оборони, постачання зброї та вантажів на фронт, є неприпустимими.

Нагадаємо, сьогодні НАБУ заявило про проведення обшуків СБУ у колишніх співробітників, що розслідували злочини в органах влади і підприємствах. В Кажуть, такі дії можуть свідчити про посилення тиску на незалежність антикорупційних інституцій.

Раніше правоохоронці повідомили детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, якого затримала СБУ за підозрою у зв’язках із Росією, нову підозру.

Також повідомлялося, що конфлікт між президентом та НАБУ загострюється на тлі розслідування плівок Міндіча.

