24 вересня 2025, 23:55

Україна експортувала вершкового масла на майже 85 мільйонів

24 вересня 2025, 23:55
У період з січня по серпень 2025 року Україна експортувала вершкового масла на майже 85 мільйонів. Найбільше купувала Молдова

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

З січня по серпень 2025 року Україна експортувала 11,8 тисячі тонн вершкоового масла. Якщо порівнювати з минулим роком, це у 2,7 раза більше. У грошовому еквіваленті це 84,8 мільйона доларів.

Найбільше українське вершкове масло купували Молдова (23,9%), Польща (11,7%) й Литва (9,9%).

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).

