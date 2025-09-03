Иллюстративное фото

За первое полугодие 2025 года Украина экспортировала замороженных овощей более чем на 6,2 миллиона долларов. Это 6,2 тысяч тонн. При этом импорта было больше - более чем на 10,1 миллиона долларов

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Больше украинские замороженные овощи в течение первого полугодия покупали Германия (30,5%), Польша (24,1%) и Италия (10,6%).

В то же время, на импорт замороженных овощей Украина потратила 10,1 миллиона долларов. Это 7,6 тысячи тонн. Чаще всего Украина покупала у Польши (73,4%), Бельгии (14,1%) и Испании (3,5%).

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысячи тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).