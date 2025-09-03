15:14  03 сентября
В Пекине микрофон случайно зафиксировал разговор Си и Путина о бессмертии
03 сентября
В Киеве остановили банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО
03 сентября
Завтра в Украине ожидается до +32, но кое-где пройдут грозы
03 сентября 2025, 20:40

Украина экспортировала замороженных овощей более чем на 6 миллионов долларов

03 сентября 2025, 20:40
Иллюстративное фото
За первое полугодие 2025 года Украина экспортировала замороженных овощей более чем на 6,2 миллиона долларов. Это 6,2 тысяч тонн. При этом импорта было больше - более чем на 10,1 миллиона долларов

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Больше украинские замороженные овощи в течение первого полугодия покупали Германия (30,5%), Польша (24,1%) и Италия (10,6%).

В то же время, на импорт замороженных овощей Украина потратила 10,1 миллиона долларов. Это 7,6 тысячи тонн. Чаще всего Украина покупала у Польши (73,4%), Бельгии (14,1%) и Испании (3,5%).

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысячи тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).

01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
В Киевской области мужчина искал грибы, а наткнулся на опасную находку в лесу
03 сентября 2025, 21:13
Украинская компания Fire Point открывает производство ракетного топлива в Дании
03 сентября 2025, 20:51
В РФ стратегический бомбардировщик Ту-160 попал под удар молнии – росСМИ
03 сентября 2025, 20:41
В Украине с 2026 года электроэнергия будет дорожать ежегодно на 20%
03 сентября 2025, 20:29
ЦНАПы или Дия.Центры: в чем разница и что выбирают украинцы
03 сентября 2025, 20:11
51-летняя адвокат и ее сын подозреваются в фиктивном увольнении военных со службы в Житомире
03 сентября 2025, 19:48
Россияне атаковали Дружковку артиллерией: сэр пострадавших 17-летняя девушка
03 сентября 2025, 19:40
Строительство фортификаций в Полтавской области обошлось более чем в 370 млн грн
03 сентября 2025, 19:26
Харьковские предприниматели смогут обсудить налоговые и вопросы безопасности на онлайн-встрече
03 сентября 2025, 19:22
