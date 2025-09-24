На Черниговщине отца-насильника приговорили к 15 годам тюрьмы

Иллюстративное фото: из открытых источников

Житель Черниговского района приговорен к 15 годам лишения свободы за совершение ужасных преступлений сексуального характера против его малолетней дочери

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Руководитель Черниговской областной прокуратуры доказал вину мужчины по ряду тяжелых статей, включая изнасилование, развращение малолетней и изготовление детской порнографии.

Согласно материалам следствия, преступная деятельность обвиняемого продолжалась с 2013 года. Установлено, что с 2013 года мужчина начал совершать развратные действия в отношении своей дочери, которая в то время была малолетней. В 2017 году он впервые ее изнасиловал.

Кроме того, доказано, что на протяжении 2013-2021 годов обвиняемый систематически производил порнографические материалы с участием ребенка.

Действия мужчины квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности:

ч. 4 ст. 152 (изнасилование),

ч. 2 ст. 156 (развращение малолетней),

ч. 4, 5 ст. 301 и ч. 1, 4 ст. 301-1 (изготовление и распространение детской порнографии).

В ходе судебного разбирательства обвиняемый отказался давать какие-либо показания и только в судебных прениях формально признал вину, очевидно, надеясь на смягчение наказания. Однако суд полностью поддержал позицию областного прокурора и назначил обидчику максимальную меру наказания по совокупности преступлений – 15 лет лишения свободы.

Теперь обвиняемый будет оставаться под стражей до момента вступления приговора в законную силу.

