За матеріалами Служби безпеки України, йдеться про одного з найбільш цінних агентів фсб, який передавав ворогу важливі дані про українську авіаційну інфраструктуру

Крім тюремного строку, суд також постановив конфіскацію майна зловмисника. Затримання агента відбулося влітку 2025 року на Львівщині під час спеціальної операції, яка проводилася за взаємодії із Головнокомандувачем ЗСУ.

Встановлено, що шпигун обіймав посаду очільника квартирно-експлуатаційної служби однієї з бригад Повітряних Сил України. Його завербували за допомогою колишньої дружини, яка є ексвійськовою та входить до агентурного апарату фсб у тимчасово окупованому Мелітополі. Після цього він безпосередньо комунікував із спецпризначенцем ворожої розвідки.

За даними слідства, агент готував координати для масштабної ракетно-дронової атаки росії на оперативні аеродроми та логістичні бази техобслуговування бойових літаків ЗСУ. Військові контррозвідники СБУ вчасно викрили зрадника, задокументували його дії та провели затримання. Під час обшуку у зловмисника виявили смартфон із доказами протиправної діяльності та незареєстрований автомат Калашникова з набоями.

Суд визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).

