11:55  24 сентября
На Прикарпатье автобус влетел в жилой дом
09:38  24 сентября
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
07:12  24 сентября
Конфликт на уроке физкультуры: в Винницкой области учителю сообщили о подозрении
UA | RU
UA | RU
24 сентября 2025, 13:50

Оружие и патроны "по почте": львовская полиция разоблачила торговца оружием

24 сентября 2025, 13:50
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Львовщины разоблачили 45-летнего жителя Одесской области, который реализовывал огнестрельное оружие и боеприпасы, отправляя их во Львов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что правоохранители задокументировали несколько фактов продажи оружия и боеприпасов, в том числе револьвера, винтовки, обреза винтовки и 620 патронов разного калибра.

Во время санкционированного обыска дома у фигуранта изъяли три винтовки, части оружия, патроны, деньги в разных валютах, банковские карты и другие доказательства.

Мужчине сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Напомним, в Запорожье правоохранители задержали продавца огнестрельного оружия и боеприпасов. В конце августа мужчина продал пять гранат за 3 тысячи гривен, а затем получил еще 25 тысяч гривен за восемь взрывных боеприпасов и автомат.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов Львовская область Одесса одессит оружие патроны продажа
На Запорожье задержали продавца огнестрельного оружия и боеприпасов
19 сентября 2025, 09:12
Все новости »
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
В Украину поступили первые дозы вакцины против гриппа: Госликслужба подтвердила качество
24 сентября 2025, 14:25
Во Львовской области осудили "смотрящего" за учреждением исполнения наказаний
24 сентября 2025, 13:55
На Черниговщине отца-насильника приговорили к 15 годам тюрьмы
24 сентября 2025, 13:29
"Звонок от СБУ": в Запорожье пенсионерка стала жертвой аферистов
24 сентября 2025, 13:25
Россияне убили семью в Донецкой области и удерживают ребенка как живой щит
24 сентября 2025, 13:14
Дрон и мина: на Херсонщине супруги получили ранения дважды за утро
24 сентября 2025, 12:49
Мошенник завладел криптовалютой жителя Житомирщины на 14,6 млн грн
24 сентября 2025, 12:41
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
24 сентября 2025, 12:28
190 млн грн убытков: в Черкасской области незаконно добывали каолин
24 сентября 2025, 12:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »