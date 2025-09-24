Оружие и патроны "по почте": львовская полиция разоблачила торговца оружием

Фото: Национальная полиция

Правоохранители Львовщины разоблачили 45-летнего жителя Одесской области, который реализовывал огнестрельное оружие и боеприпасы, отправляя их во Львов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что правоохранители задокументировали несколько фактов продажи оружия и боеприпасов, в том числе револьвера, винтовки, обреза винтовки и 620 патронов разного калибра.

Во время санкционированного обыска дома у фигуранта изъяли три винтовки, части оружия, патроны, деньги в разных валютах, банковские карты и другие доказательства.

Мужчине сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

