Фото: Главный сервисный центр МВД

Сервисные центры МВД усилили контроль во время теоретических экзаменов, чтобы исключить мошенничество и использование посторонних устройств

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД, передает RegioNews.

В сервисных центрах МВД начали устанавливать специальные пластиковые панели перед мониторами при сдаче теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения. Цель новшества – исключить использование сторонних устройств для съемки экрана или передачи изображения третьим лицам.

Такие меры появились из-за фиксации попыток мошенничества при сдаче экзаменов. Ранее клиенты пользовались микрокамерами, крепящимися на одежду или аксессуары, и другими устройствами для получения ответов в режиме реального времени. Защитные панели блокируют фиксацию изображения посторонними техническими средствами и не мешают смотреть на экран.

Кроме того, панели способствуют более быстрому распознаванию лица с помощью системы Face ID, усиливающей контроль за соблюдением правил во время экзамена. В некоторых регионах, в частности в Винницкой области, дополнительно установили индивидуальные шкафчики для хранения личных вещей и мобильных телефонов, а на входе в экзаменационные классы работают арочные металлодетекторы.

Внедрение защитных панелей и дополнительных мер контроля являются частью стратегии МВД по созданию прозрачной и честной системы подготовки водителей. Это помогает обеспечить не только справедливость сдачи экзаменов, но и повышает безопасность на дорогах. Консультации по сервисным центрам можно получить по телефону или через страницы Главного сервисного центра МВД в соцсетях.

Напомним, в Киеве разоблачили масштабную схему по выдаче фиктивных справок для водителей. На этот раз правоохранители установили, что "клиенты" получали свидетельства об обучении без всякого практического занятия.