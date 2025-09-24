16:42  24 сентября
Перепутал авто с военным: в Киеве мужчина поджег чужой пикап
11:55  24 сентября
На Прикарпатье автобус влетел в жилой дом
09:38  24 сентября
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
24 сентября 2025, 18:03

Новые правила: сервисные центры МВД устанавливают защитные панели на теоретических экзаменах

24 сентября 2025, 18:03
Читайте також українською мовою
Фото: Главный сервисный центр МВД
Читайте також
українською мовою

Сервисные центры МВД усилили контроль во время теоретических экзаменов, чтобы исключить мошенничество и использование посторонних устройств

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД, передает RegioNews.

В сервисных центрах МВД начали устанавливать специальные пластиковые панели перед мониторами при сдаче теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения. Цель новшества – исключить использование сторонних устройств для съемки экрана или передачи изображения третьим лицам.

Такие меры появились из-за фиксации попыток мошенничества при сдаче экзаменов. Ранее клиенты пользовались микрокамерами, крепящимися на одежду или аксессуары, и другими устройствами для получения ответов в режиме реального времени. Защитные панели блокируют фиксацию изображения посторонними техническими средствами и не мешают смотреть на экран.

Кроме того, панели способствуют более быстрому распознаванию лица с помощью системы Face ID, усиливающей контроль за соблюдением правил во время экзамена. В некоторых регионах, в частности в Винницкой области, дополнительно установили индивидуальные шкафчики для хранения личных вещей и мобильных телефонов, а на входе в экзаменационные классы работают арочные металлодетекторы.

Внедрение защитных панелей и дополнительных мер контроля являются частью стратегии МВД по созданию прозрачной и честной системы подготовки водителей. Это помогает обеспечить не только справедливость сдачи экзаменов, но и повышает безопасность на дорогах. Консультации по сервисным центрам можно получить по телефону или через страницы Главного сервисного центра МВД в соцсетях.

Напомним, в Киеве разоблачили масштабную схему по выдаче фиктивных справок для водителей. На этот раз правоохранители установили, что "клиенты" получали свидетельства об обучении без всякого практического занятия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
водители МВД защита экзамен сервисный центр мошенничество защитная панель Face ID
На Львовщине женщина из Кривого Рога обворовала пенсионера на 26 тыс. грн
19 сентября 2025, 17:38
СБУ разоблачила мошеннические колцентры, обманывавшие граждан ЕС и Турции
19 сентября 2025, 15:34
На Волыни пенсионер передал 170 тыс. грн для армии, а медработница их присвоила
19 сентября 2025, 14:25
Все новости »
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
Подделали документы и не вернули кредит: в Киеве двум бизнесменам светит тюрьма
24 сентября 2025, 19:54
В Тернополе из-за сломанного бачка мужчина "слил" в канализацию более 173 тысяч гривен
24 сентября 2025, 19:40
Масштабная фишинговая атака: мошенники прислали тысячам украинцев СМС от имени "Новой почты"
24 сентября 2025, 19:22
Женщины, студенты и курсанты: как гражданские готовятся защищать себя и родных в Запорожье
24 сентября 2025, 19:20
В Винницкой области сообщили о подозрении жительнице Херсонщины за коллаборационную деятельность
24 сентября 2025, 19:08
На Житомирщине появился памятник Кузьме Скрябину
24 сентября 2025, 18:57
Лубинец обратился в международные организации из-за расстрела гражданских в Донецкой области
24 сентября 2025, 18:53
Российский "крот" в рядах Воздушных Сил получил 15 лет за госизмену
24 сентября 2025, 18:45
Директор строительной компании обвиняется в хищении 6 млн грн на ремонт дома в Запорожье
24 сентября 2025, 18:29
Трагедия в Киевском СИЗО: умер обвиняемый в смерти другого заключенного
24 сентября 2025, 18:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »