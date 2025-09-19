12:53  19 сентября
19 сентября 2025, 17:38

На Львовщине женщина из Кривого Рога обворовала пенсионера на 26 тыс. грн

19 сентября 2025, 17:38
Фото: полиция Львовской области
Женщина использовала доверие знакомого, чтобы получить доступ к его банковским счетам и присвоить деньги

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Правоохранители Львовщины разоблачили женщину, которая обманным путем завладела средствами своего знакомого. Злоумышленница получила доступ к личным данным потерпевшего и использовала их для незаконного снятия денег. За совершенное ей грозит до восьми лет лишения свободы.

31-летнюю жительницу Кривого Рога, ранее судимую за кражи, задержали оперативники Управления по противодействию киберпреступлениям во Львовской области совместно с криминальной полицией и следователями Яворовского районного отдела полиции.

Согласно данным следствия, женщина под предлогом оформления кредитной карты вошла в доверие к 65-летнему жителю Самборского района и получила от него 5 тысяч гривен, которые не вернула. Позже она узнала код подтверждения снятия средств с другого банковского счета потерпевшего и незаконно завладела еще 15 тысячами гривен. Кроме того, злоумышленница воспользовалась личными данными пенсионера, чтобы войти в систему онлайн-банкинга и присвоить еще более 6 тысяч гривен.

Следователи сообщили женщине о подозрении по ч.4 ст.185 (кража), ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.1 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу электронных систем) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемой содержание под арестом с возможностью внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, в Украине появился новый вид мошенничества с использованием искусственного интеллекта для имитации голоса. Теперь эксперты фиксируют рост числа атак, где злоумышленники посылают правдоподобные голосовые сообщения от имени жертв.

