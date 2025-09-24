16:42  24 вересня
Переплутав авто з військовим: у Києві чоловік підпалив чужий пікап
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
24 вересня 2025, 18:03

Нові правила: сервісні центри МВС встановлюють захисні панелі на теоретичних іспитах

24 вересня 2025, 18:03
Фото: Головний сервісний центр МВС
Сервісні центри МВС посилили контроль під час теоретичних іспитів, щоб виключити шахрайство та використання сторонніх пристроїв

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС, передає RegioNews.

У сервісних центрах МВС почали встановлювати спеціальні пластикові панелі перед моніторами під час здачі теоретичних іспитів на знання правил дорожнього руху. Мета нововведення – унеможливити використання сторонніх пристроїв для зйомки екрану або передачі зображення третім особам.

Такі заходи з’явилися через фіксацію спроб шахрайства під час складання іспитів. Раніше клієнти користувалися мікрокамерами, що кріпляться на одяг або аксесуари, та іншими пристроями для отримання відповідей у режимі реального часу. Захисні панелі блокують фіксацію зображення сторонніми технічними засобами та не заважають кандидатам дивитися на екран.

Окрім цього, панелі сприяють швидшому розпізнаванню обличчя за допомогою системи Face ID, що посилює контроль за дотриманням правил під час іспиту. У деяких регіонах, зокрема на Вінниччині, додатково встановили індивідуальні шафки для зберігання особистих речей та мобільних телефонів, а на вході до екзаменаційних класів працюють арочні металодетектори.

Впровадження захисних панелей та додаткових заходів контролю є частиною стратегії МВС щодо створення прозорої і чесної системи підготовки водіїв. Це допомагає забезпечити не лише справедливість складання іспитів, а й підвищує безпеку на дорогах. Консультації щодо послуг сервісних центрів можна отримати телефоном або через сторінки Головного сервісного центру МВС у соцмережах.

Нагадаємо, у Києві викрили масштабну схему з видачі фіктивних довідок для водіїв. Цього разу правоохоронці встановили, що "клієнти" отримували свідоцтва про навчання без жодного практичного заняття.

