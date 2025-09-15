Фото: полиция

В столице разоблачили группу дельцов, которые за деньги оформляли фиктивные документы для будущих водителей

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

За 8 тысяч гривен "клиенты" получали свидетельство о прохождении обучения в автошколе, хотя на самом деле за руль не садились.

Организовал схему 40-летний директор одной из автошкол в Киеве. Он привлек сообщников и распределил между ними роли. Один искал клиентов у сервисных центров, договаривался о сумме и забирал деньги. Другая сообщница вносила в базу ложные данные о якобы обучении и практических занятиях. Так формировали свидетельство, которое нужно для сдачи экзамена. Готовые документы посылали через мессенджеры.

Во время обысков у фигурантов нашли печати, бланки, цифровые ключи, деньги и другие доказательства.

Участникам схемы сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове инструктор "оформил" права женщине, самостоятельно сдав экзамен за нее. За это он получил 10 тысяч гривен.