Сили оборони України вдарили по нафтопереробних та військових об'єктах РФ

Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові в ніч на 24 вересня здійснили масштабну операцію зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

Так, підтверджено повторне ураження нафтопереробного заводу "Газпром Нефтехім-Салават" у Башкортостані.

Уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, на заводі спалахнула пожежа. Це підприємство щороку переробляє до 10 млн тонн нафти й є одним із головних виробників рідкого ракетного пального в рф.

Окрім того:

Волгоградська область: уражено дві нафтоперекачувальні станції — "Кузьмичи-1" та "Зензеватка", що забезпечують транспортування сирої нафти до південних регіонів та магістрального нафтопроводу "Куйбишев—Тихорецьк". На об'єктах спалахнула пожежа.

Бєлгородська область: підрозділи Сил оборони атакували виробництво безпілотників у місті Валуйки. Зафіксовано влучання та займання.

Також підтверджено результати попередньої операції: 22 вересня українські далекобійні засоби уразили Астраханський газопереробний завод, який є одним із найбільших газохімічних комплексів світу та головним виробником сірки для вибухівки в РФ. Через пошкодження обладнання частина виробництва зупинена.

Сили оборони підкреслюють: такі удари спрямовані на послаблення наступальних спроможностей російської армії та зниження її здатності продовжувати агресію проти України.

Нагадаємо, 10 вересня в акваторії Чорного моря бійці ГУР МО України провели успішну операцію, уразивши військовий корабель РФ поблизу Новоросійська. Судно коштує близько 60 мільйонів доларів.