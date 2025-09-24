16:42  24 вересня
Переплутав авто з військовим: у Києві чоловік підпалив чужий пікап
11:55  24 вересня
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
09:38  24 вересня
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2025, 17:16

Сили оборони України вдарили по нафтопереробних та військових об'єктах РФ

24 вересня 2025, 17:16
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ
Читайте также
на русском языке

Українські військові в ніч на 24 вересня здійснили масштабну операцію зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

Так, підтверджено повторне ураження нафтопереробного заводу "Газпром Нефтехім-Салават" у Башкортостані.

Уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, на заводі спалахнула пожежа. Це підприємство щороку переробляє до 10 млн тонн нафти й є одним із головних виробників рідкого ракетного пального в рф.

Окрім того:

  • Волгоградська область: уражено дві нафтоперекачувальні станції — "Кузьмичи-1" та "Зензеватка", що забезпечують транспортування сирої нафти до південних регіонів та магістрального нафтопроводу "Куйбишев—Тихорецьк". На об'єктах спалахнула пожежа.
  • Бєлгородська область: підрозділи Сил оборони атакували виробництво безпілотників у місті Валуйки. Зафіксовано влучання та займання.

Також підтверджено результати попередньої операції: 22 вересня українські далекобійні засоби уразили Астраханський газопереробний завод, який є одним із найбільших газохімічних комплексів світу та головним виробником сірки для вибухівки в РФ. Через пошкодження обладнання частина виробництва зупинена.

Сили оборони підкреслюють: такі удари спрямовані на послаблення наступальних спроможностей російської армії та зниження її здатності продовжувати агресію проти України.

Нагадаємо, 10 вересня в акваторії Чорного моря бійці ГУР МО України провели успішну операцію, уразивши військовий корабель РФ поблизу Новоросійська. Судно коштує близько 60 мільйонів доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ оборонна промисловість НПЗ економіка Завод пожежа обладнання ЗСУ
Країни НАТО мають збивати літаки РФ у разі порушення їхнього повітряного простору, – Трамп
23 вересня 2025, 21:22
Всі новини »
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
Директор будівельної компанії обвинувачується у розкраданні 6 млн грн на ремонт будинку у Запоріжжі
24 вересня 2025, 18:29
Трагедія у Київському СІЗО: помер обвинувачений у смерті іншого в'язня
24 вересня 2025, 18:10
Нові правила: сервісні центри МВС встановлюють захисні панелі на теоретичних іспитах
24 вересня 2025, 18:03
На Сумщині засудили організаторів каналу для ухилянтів
24 вересня 2025, 17:45
$3,600 за "групу інвалідності": у Рівному спіймали колишнього лікаря на хабарі
24 вересня 2025, 17:31
На Харківщині обговорять, як налагодити співпрацю бізнесу з податковою
24 вересня 2025, 17:27
Від кумедних до незвичних: які імена та по батькові обирають українці – статистика Мін’юсту
24 вересня 2025, 17:09
У Рівному BMW врізався у дерево і перекинувся: водій не постраждав
24 вересня 2025, 16:59
Переплутав авто з військовим: у Києві чоловік підпалив чужий пікап
24 вересня 2025, 16:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »