17:36  23 сентября
Кофе в Украине подорожает: на сколько увеличатся суммы в чеке
17:13  23 сентября
В Киеве умерла 24-летняя роженица с ожогами более 80% тела после удара по Святошинскому району
19:52  23 сентября
На Днепропетровщине мужчина расстрелял соседа из-за ревности
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2025, 21:22

Страны НАТО должны сбивать самолеты РФ в случае нарушения их воздушного пространства, – Трамп

23 сентября 2025, 21:22
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, когда они пересекают их воздушное пространство

Об этом он заявил вечером 23 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нью-Йорке, информирует RegioNews.

В ответ на соответствующий вопрос журналистки, американский президент ответил утвердительно.

"Да, я думаю, что должны", – сказал Трамп.

Когда его спросили, есть ли новости об общении с главой РФ Путиным и продолжает ли президент США доверять ему, Трамп отметил: "Я дам вам знать примерно через месяц".

Справка: 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там 12 минут.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным способом прекратить боевые действия в Украине есть получение четких гарантий безопасности, в том числе от США.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Россия РФ война НАТО самолеты
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
На Днепропетровщине – более 40 атак в день: есть погибшая и раненые
23 сентября 2025, 21:48
В Киеве расследуют порубку деревьев и строительство на прибрежной зоне
23 сентября 2025, 21:35
В Сумской области дрон атаковал авто: погиб мужчина, еще один ранен
23 сентября 2025, 20:49
На Запорожской АЭС – десятый блэкаут с начала российской оккупации
23 сентября 2025, 20:26
На Черниговщине обезвредили боевые части сбитых вражеских дронов
23 сентября 2025, 19:55
На Днепропетровщине мужчина расстрелял соседа из-за ревности
23 сентября 2025, 19:52
На Закарпатье задержан 53-летний подозреваемый в насилии над пенсионеркой
23 сентября 2025, 19:45
Россияне на оккупированном Запорожье делают из спорта пропаганду: что происходит
23 сентября 2025, 19:35
Во Львове разыскали 21-летнего водителя Renault, который сбил женщину и скрылся
23 сентября 2025, 19:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »