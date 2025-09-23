Фото: из открытых источников

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, когда они пересекают их воздушное пространство

Об этом он заявил вечером 23 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нью-Йорке, информирует RegioNews .

В ответ на соответствующий вопрос журналистки, американский президент ответил утвердительно.

"Да, я думаю, что должны", – сказал Трамп.

Когда его спросили, есть ли новости об общении с главой РФ Путиным и продолжает ли президент США доверять ему, Трамп отметил: "Я дам вам знать примерно через месяц".

Справка: 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там 12 минут.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным способом прекратить боевые действия в Украине есть получение четких гарантий безопасности, в том числе от США.