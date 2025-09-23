Иллюстративное фото

Гранты выдают на разработку инновационных продуктов и технологий, имеющих коммерческий потенциал. В частности, это должны быть продукты, которые можно выводить на международный рынок

Об этом сообщает Харьковский центр занятости, передает RegioNews.

Целью программы называют поддержку украинских компаний, университетов и научно-исследовательских организаций для участия в международных R&D-консорциумах.

Принять участие в конкурсе на грант в размере до 8500 евро могут представители малого или среднего бизнеса, крупные компании, университеты и научно-исследовательские учреждения, объединенные в международные консорциумы.

Что требуют от участников:

проектная идея должна представлять собой сотрудничество в форме конкретного проекта;

проект должен быть направлен на исследование или разработку продукта, процесса или услуги;

проект должен иметь гражданское назначение;

консорциум должен включать по меньшей мере два независимых юридических лица из по меньшей мере двух стран Eureka;

ни одна отдельная организация или страна не может нести ответственность за более 70% бюджета проекта;

участники проекта должны иметь возможность покрыть часть расходов на проект;

компании должны были получить прибыль в течение последнего финансового года или среднюю положительную прибыль за последние три года.

Больше информации об условиях участия по ссылке.

