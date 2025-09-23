Ілюстративне фото

Гранти видають на розробку інноваційних продуктів і технологій, що мають комерційний потенціал. Зокрема, це повинні бути продукти, які можна виводити на міжнародний ринок

Про це повідомляє Харківський центр зайнятості, передає RegioNews.

Метою програми називають підтримку українських компаній, університетів та науково-дослідних організацій для участі в міжнародних R&D-консорціумах.

Взяти участь в конкурсі на грант в розмірі до 8 500 євро можуть представники малого або середнього бізнесу, великі компанії, університети й науково-дослідні установи, об’єднані у міжнародні консорціуми.

Що вимагають від учасників:

проєктна ідея повинна представляти собою співпрацю у формі конкретного проєкту;

проєкт має бути спрямований на дослідження або розробку продукту, процесу чи послуги;

проєкт повинен мати цивільне призначення;

консорціум повинен включати щонайменше дві незалежні юридичні особи з щонайменше двох країн Eureka;

жодна окрема організація чи країна не може нести відповідальність за більше ніж 70% бюджету проєкту;

учасники проєкту повинні мати можливість покрити свою частину витрат на проєкт;

компанії повинні були отримати прибуток протягом останнього фінансового року або середній позитивний прибуток за останні три роки.

Більше інформації про умови участі за посиланням.

Нагадаємо, міжнародна науково-дослідницька компанія Corteva Agriscience оголосила новий етап освітньо-грантової програми TalentA-2025-2026, спрямованої на підтримку жінок-фермерок, зокрема у Харківській області.