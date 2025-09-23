POLREC выдает грант на развитие инноваций: кто может получить
Целью программы называют выявление, празднование и поддержка малых и средних предприятий, внедряющих эффективные, инновационные и масштабируемые решения в сфере переработки полимеров
Об этом сообщает Харьковский центр занятости, передает RegioNews.
Инициатива направлена на стимулирование циркулярной экономики, развитие профессионального образования в отрасли, а также содействие выходу европейских экологических решений на международные рынки.
Приоритет будет предоставляться малому и среднему бизнесу, демонстрирующему инновационный подход в сфере переработки полимеров, а также развивая учебные программы для повышения квалификации в отрасли и успешно реализуя стратегии выхода на международные рынки, способствуя распространению европейских экологических практик за пределами ЕС.
К участию допускают представителей таких отраслей:
- транспорт;
- строительство;
- энергетика;
- ИТ;
- здравоохранение;
- упаковки и другие.
Дедлайн подачи заявки: 25 сентября 2025 года. Другие детали можно узнать по ссылке. Денежное вознаграждение составляет 6 тысяч евро.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области предприниматели получат микрогранты на развитие собственного дела . Благодаря этому в регионе планируется создать сотни новых рабочих мест и запустить новые бизнес-направления.