Иллюстративное фото

Целью программы называют выявление, празднование и поддержка малых и средних предприятий, внедряющих эффективные, инновационные и масштабируемые решения в сфере переработки полимеров

Об этом сообщает Харьковский центр занятости, передает RegioNews.

Инициатива направлена на стимулирование циркулярной экономики, развитие профессионального образования в отрасли, а также содействие выходу европейских экологических решений на международные рынки.

Приоритет будет предоставляться малому и среднему бизнесу, демонстрирующему инновационный подход в сфере переработки полимеров, а также развивая учебные программы для повышения квалификации в отрасли и успешно реализуя стратегии выхода на международные рынки, способствуя распространению европейских экологических практик за пределами ЕС.

К участию допускают представителей таких отраслей:

транспорт;

строительство;

энергетика;

ИТ;

здравоохранение;

упаковки и другие.

Дедлайн подачи заявки: 25 сентября 2025 года. Другие детали можно узнать по ссылке. Денежное вознаграждение составляет 6 тысяч евро.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области предприниматели получат микрогранты на развитие собственного дела . Благодаря этому в регионе планируется создать сотни новых рабочих мест и запустить новые бизнес-направления.