Конкурс грантов проводится в рамках проекта "Устойчивость: развитие стабильного и инклюзивного рынка труда в Украине", который реализует Helvetas Swiss Intercooperation при поддержке Швеции

Об этом сообщает Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews.

Цель конкурса – помочь предпринимателям (ФЛП) и самозанятым лицам из числа уязвимых категорий начать, восстановить или расширить собственное дело.

Максимальная сумма гранта составляет 117 тысяч гривен. Средства можно использовать на закупку оборудования, расходных материалов (до 20% бюджета) и оплату услуг по его настройке.

Подать заявку на конкурс могут только предприниматели и самозанятые лица, работающие в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской и Киевской областях (кроме Киева).

Приоритет получат ветераны и их семьи, внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, члены семей погибших военных, а также бизнес, возглавляемый женщинами.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 21 сентября 2025 года. Подробные условия доступны по ссылке.

Напомним, в Харьковской области расширяется система поддержки ветеранов и членов их семей. В фокусе – возможности профессионального обучения, открытие собственного бизнеса и трудоустройство с помощью государственных программ, грантов и компенсаций для работодателей.