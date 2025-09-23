Ілюстративне фото

Метою програми називають виявлення, відзначення та підтримка малих і середніх підприємств, які впроваджують ефективні, інноваційні та масштабовані рішення у сфері переробки полімерів

Про це повідомляє Харківський центр зайнятості, передає RegioNews.

Ініціатива спрямована на стимулювання циркулярної економіки, розвиток професійної освіти у галузі, а також сприяння виходу європейських екологічних рішень на міжнародні ринки.

Пріоритет буде надаватися малому та середньому бізнесу, який демонструє інноваційний підхід у сфері переробки полімерів, а також розвиває навчальні програми для підвищення кваліфікації у галузі та успішно реалізують стратегії виходу на міжнародні ринки, сприяючи поширенню європейських екологічних практик за межами ЄС.

До участі допускають представників таких галузей:

транспорт;

будівництво;

енергетика;

ІТ;

охорона здоров'я;

упаковки та інші.

Дедлайн подачі заявки: 25 вересня 2025 року. Інші деталі можна дізнатися за посиланням. Грошова винагорода становить 6 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Харківщині підприємці отримають мікрогранти на розвиток власної справи. Завдяки цьому в регіоні планують створити сотні нових робочих місць і запустити нові бізнес-напрямки.