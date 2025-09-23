11:45  23 вересня
У Києві водій втік після смертельного ДТП: його будуть судити
11:51  23 вересня
На Львівщині – дві смерті від лептоспірозу лише за вересень
12:58  23 вересня
500 доларів за фіктивний діагноз: поліція затримала кардіолога у Тернополі
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2025, 18:35

POLREC видає грант на розвиток інновацій: хто може отримати

23 вересня 2025, 18:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Метою програми називають виявлення, відзначення та підтримка малих і середніх підприємств, які впроваджують ефективні, інноваційні та масштабовані рішення у сфері переробки полімерів

Про це повідомляє Харківський центр зайнятості, передає RegioNews.

Ініціатива спрямована на стимулювання циркулярної економіки, розвиток професійної освіти у галузі, а також сприяння виходу європейських екологічних рішень на міжнародні ринки.

Пріоритет буде надаватися малому та середньому бізнесу, який демонструє інноваційний підхід у сфері переробки полімерів, а також розвиває навчальні програми для підвищення кваліфікації у галузі та успішно реалізують стратегії виходу на міжнародні ринки, сприяючи поширенню європейських екологічних практик за межами ЄС.

До участі допускають представників таких галузей:

  • транспорт;
  • будівництво;
  • енергетика;
  • ІТ;
  • охорона здоров'я;
  • упаковки та інші.

Дедлайн подачі заявки: 25 вересня 2025 року. Інші деталі можна дізнатися за посиланням. Грошова винагорода становить 6 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Харківщині підприємці отримають мікрогранти на розвиток власної справи. Завдяки цьому в регіоні планують створити сотні нових робочих місць і запустити нові бізнес-напрямки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
гранти підприємці
У прифронтових регіонах можна буде отримати грант на бізнес: кого стосується
23 вересня 2025, 16:55
YASNO приймає заявки на грант: хто може отримати допомогу на бізнес
22 вересня 2025, 14:05
Підприємці Харківщини можуть отримати гранти на розвиток
18 вересня 2025, 11:46
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
На Чернігівщині знешкодили бойові частини збитих ворожих дронів
23 вересня 2025, 19:55
На Закарпатті затримали 53-річного підозрюваного у насильстві над пенсіонеркою
23 вересня 2025, 19:45
Росіяни на окупованому Запоріжжі роблять зі спорту пропаганду: що відбувається
23 вересня 2025, 19:35
У Львові розшукали 21-річного водія Renault, який збив жінку та втік
23 вересня 2025, 19:27
У Києві судитимуть чоловіка, який за $18 тис. обіцяв переправити військовозобов’язаного до Молдови
23 вересня 2025, 19:23
Схема втечі до Молдови: на Одещині фальшивий прокурор віз на кордон двох "понятих"
23 вересня 2025, 18:54
Грант від Eureka Network: хто з українських підприємців може отримати
23 вересня 2025, 18:45
Хотів "легко підзаробити”: у Києві затримали 19-річного зловмисника за викрадення мотоцикла
23 вересня 2025, 18:44
У Вінниці підприємицю викрили на несплаті податків на 15 млн грн
23 вересня 2025, 18:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »