11:45  23 вересня
У Києві водій втік після смертельного ДТП: його будуть судити
11:51  23 вересня
На Львівщині – дві смерті від лептоспірозу лише за вересень
12:58  23 вересня
500 доларів за фіктивний діагноз: поліція затримала кардіолога у Тернополі
23 вересня 2025, 17:36

Кава в Україні подорожчає: на скільки підскочать суми у чеку

23 вересня 2025, 17:36
Фото: ілюстративне
Ціни на каву в Україні продовжують зростати

Про це йдеться в даних Мінфіну, передає RegioNews.

Так, пачка Nescafe Gold вагою 210 грамів станом на 23 вересня коштує в середньому 588,60 грн. Для порівняння, у серпні її середня ціна становила 549,56 грн. Це означає, що за місяць вартість підвищилася майже на 40 гривень, наближаючись до позначки у 600 грн за пачку.

Зростання вартості кави відчутно перевищує подорожчання більшості базових продуктів, які зазвичай дорожчають лише на кілька гривень щомісяця. Такі зміни відразу відображаються на витратах українських споживачів, для яких кава залишається популярним напоєм щоденного вживання.

Експерти пояснюють подорожчання міжнародними факторами. За даними Bloomberg, ф'ючерси на каву коливалися поблизу історичних максимумів через побоювання нестачі продукції. Основною причиною є несприятливі погодні умови та можливе підвищення тарифів у Бразилії – провідного виробника кави у світі.

Через світові тенденції ціни на каву в Україні також реагують на глобальний ринок. Коли міжнародна вартість напою наближається до рекордних рівнів, українські мережі підвищують ціни, щоб відобразити зміни витрат на постачання та закупівлю продукту.

Раніше повідомлялося, з 1 жовтня в Україні змінюються правила продажу алкоголю та тютюну. Нові вимоги щодо зарплат продавців можуть змінити ціни та доступність товарів у магазинах

62 українські ветерани змагатимуться на міжнародних іграх у Іспанії
23 вересня 2025, 14:15
Politico: Зеленський концентрує владу, депутати та Захід стурбовані
23 вересня 2025, 13:25
Технічні проблеми в Резерв+: що треба знати військовозобов'язаним
23 вересня 2025, 12:41
На Львівщині митники вилучили російські добавки та волосся з Африки на понад мільйон гривень
23 вересня 2025, 18:03
На Київщині 21-річний чоловік отримав тяжкі травми внаслідок сутички
23 вересня 2025, 17:57
На Рівненщині командир в/ч змушував підлеглих будувати його будинок
23 вересня 2025, 17:41
У Запоріжжі легковик врізався в електроопору: водія затисло в салоні
23 вересня 2025, 17:23
У Києві померла 24-річна породілля з опіками понад 80% тіла після удару по Святошинському району
23 вересня 2025, 17:13
Легковик і мотоцикл зіткнулися на Івано-Франківщині – постраждав 15-річний мотоцикліст
23 вересня 2025, 16:58
У прифронтових регіонах можна буде отримати грант на бізнес: кого стосується
23 вересня 2025, 16:55
Росіяни атакували дроном громаду на Сумщині: двоє поранених
23 вересня 2025, 16:47
"Системно працюємо з депутатами Верховної Ради України для посилення підтримки громад Харківської області", — Олег Синєгубов
23 вересня 2025, 16:30
