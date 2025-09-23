Фото: ілюстративне

Про це йдеться в даних Мінфіну, передає RegioNews.

Так, пачка Nescafe Gold вагою 210 грамів станом на 23 вересня коштує в середньому 588,60 грн. Для порівняння, у серпні її середня ціна становила 549,56 грн. Це означає, що за місяць вартість підвищилася майже на 40 гривень, наближаючись до позначки у 600 грн за пачку.

Зростання вартості кави відчутно перевищує подорожчання більшості базових продуктів, які зазвичай дорожчають лише на кілька гривень щомісяця. Такі зміни відразу відображаються на витратах українських споживачів, для яких кава залишається популярним напоєм щоденного вживання.

Експерти пояснюють подорожчання міжнародними факторами. За даними Bloomberg, ф'ючерси на каву коливалися поблизу історичних максимумів через побоювання нестачі продукції. Основною причиною є несприятливі погодні умови та можливе підвищення тарифів у Бразилії – провідного виробника кави у світі.

Через світові тенденції ціни на каву в Україні також реагують на глобальний ринок. Коли міжнародна вартість напою наближається до рекордних рівнів, українські мережі підвищують ціни, щоб відобразити зміни витрат на постачання та закупівлю продукту.

