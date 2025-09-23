Технические проблемы в Резерв+: что нужно знать военнообязанным

Иллюстративное фото: из открытых источников

В приложении Резерв+ временно усложнен обмен данными с реестром военнообязанных, призывников и резервистов

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает RegioNews.

Отмечается, что сейчас невозможно обновлять электронный военно-учетный документ и посылать запросы в реестр, в частности относительно направления на ВВК, уточнения данных или отсрочок.

В то же время все ранее изданные документы остаются действительными.

Пользователям рекомендуется сохранить PDF-версию документа на телефоне. Для этого на главном экране приложения нажмите три точки и выберите "Загрузить PDF".

Команда Резерв+ уже работает над устранением проблемы, а взаимодействие с реестром будет возобновлено в ближайшее время.

Напомним, в Резерв+ расширили список отсрочок от мобилизации. Новый функционал поможет работникам образования быстро оформить отсрочку от мобилизации.

