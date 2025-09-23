11:45  23 сентября
В Киеве водитель скрылся после смертельного ДТП: его будут судить
09:43  23 сентября
$6 500 за молчание о СОЧ: хмельницкие полицейские заблокировали коррупционную схему
07:39  23 сентября
Избили и ограбили: полиция задержала подозреваемых в грабеже в Киеве
23 сентября 2025, 12:41

Технические проблемы в Резерв+: что нужно знать военнообязанным

23 сентября 2025, 12:41
Иллюстративное фото: из открытых источников
В приложении Резерв+ временно усложнен обмен данными с реестром военнообязанных, призывников и резервистов

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает RegioNews.

Отмечается, что сейчас невозможно обновлять электронный военно-учетный документ и посылать запросы в реестр, в частности относительно направления на ВВК, уточнения данных или отсрочок.

В то же время все ранее изданные документы остаются действительными.

Пользователям рекомендуется сохранить PDF-версию документа на телефоне. Для этого на главном экране приложения нажмите три точки и выберите "Загрузить PDF".

Команда Резерв+ уже работает над устранением проблемы, а взаимодействие с реестром будет возобновлено в ближайшее время.

Напомним, в Резерв+ расширили список отсрочок от мобилизации. Новый функционал поможет работникам образования быстро оформить отсрочку от мобилизации.

Читайте также: Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит

